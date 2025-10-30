Napoli, Gilmour: "Voglio segnare di più. Champions? Dobbiamo cambiare narrazione"

"È sempre complicato giocare lì: sono stati tre punti pesantissimi e costruiamo partendo da quelli. Sono contento della mia prestazione, non mi sentivo molto bene prima della partita, ma durante la gara sono stato molto meglio". Così Billy Gilmour , ai microfoni di Radio CRC, ha parlato della vittoria del Napoli contro il Lecce.

Gilmour: "Siamo davvero un bel gruppo. Como giovane ma con ottimi giocatori"

"Siamo davvero un bel gruppo, penso si sia visto dall'inizio della passata stagione. Anche con i nuovi arrivati ci siamo integrati bene, sia in campo che fuori dal campo. Penso che mantenere questo spirito di squadra ci aiuti molto anche in partita". Gilmour ha parlato in vista della prossima sfida del Napoli, al Maradona contro il Como: "Siamo imbattuti in casa, speriamo che al Maradona resti così: tutte le squadre che vengono vogliono batterci, ma noi lavoriamo sodo e restiamo sempre uniti. Abbiamo analizzato gli aspetti da attenzionare maggiormente del Como. Hanno una squadra giovane, ma con ottimi giocatori". Quindi sarà la volta dell'Eintracht in Champions League, dove il Napoli è reduce dalla sconfitta per 6-2 di Eindhoven. "L'ultima partita che abbiamo giocato in Champions League non è stata per niente buona e sappiamo di voler cambiare questa narrazione. Speriamo da subito di scendere in campo e mostrare come possiamo essere squadra". Gilmour ha intanto ben chiari in testa i propri obiettivi: "Mi piacerebbe segnare di più: aggiungere più gol al mio gioco ed aiutare la squadra a vincere, sarebbe bello".

