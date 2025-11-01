Gilmour, infortunio muscolare contro il Como: come sta il centrocampista del Napoli

Nel match contro il Como il Napoli è stato costretto a sostituire Spinazzola all'intervallo e ha perso Gilmour al 38' a causa di un infortunio: il centrocampista scozzese si è accasciato sul terreno di gioco dolorante dopo un passaggio a un compagno a causa di quello che sembrava essere un problema muscolare; il cursore di fascia mancina non è rientrato in campo facendo posto a Gutiérrez.