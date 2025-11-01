Gilmour, infortunio muscolare contro il Como: come sta il centrocampista del Napoli
Nel match contro il Como il Napoli è stato costretto a sostituire Spinazzola all'intervallo e ha perso Gilmour al 38' a causa di un infortunio: il centrocampista scozzese si è accasciato sul terreno di gioco dolorante dopo un passaggio a un compagno a causa di quello che sembrava essere un problema muscolare; il cursore di fascia mancina non è rientrato in campo facendo posto a Gutiérrez.
Napoli, come stanno Gilmour e Spinazzola
Al 38' Gilmour è uscito dal campo leggermente zoppicante e con smorfie di dolore sul viso: Conte ha scelto di inserire Elmas al suo posto, anche se sul momento aveva scelto di mandare a scaldare anche Lobotka, appena tornato a disposizione dopo un infortunio. Al termine del match sono arrivati notizie confortanti in merito alle condizioni di Gilmour: come Spinazzola si è dovuto fermare per un affaticamento.