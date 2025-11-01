Corriere dello Sport.it
sabato 1 novembre 2025
Nervosismo Conte, il siparietto con Fabregas alla fine del primo tempo prima di tornare negli spogliatoi

Dopo essersi 'beccati' durante la prima metà di gara, i due tecnici hanno poi provato a chiarirsi all'inizio dell'intervallo: i dettagli
NAPOLI - Posta in palio molto alta in Napoli-Como, match valido per la 10ª di Serie A finito 0-0, in cui i partenopei erano chiamati a difendere la vetta (ora sono a +1 sulla Roma che domani, 2 novembre, farà visita al Milan) e gli ospiti cercavano invece punti per restare nelle zone alte della classifica. E la pressione si è fatta sentire anche sui due tecnici Antonio Conte e Cesc Fabregas, protagonisti di un particolare siparietto alla fine del primo tempo.

Nervosismo Conte, il siparietto con Fabregas in Napoli-Como

I due si sono 'beccati' già nel corso dei primi 45' di gioco (finiti sullo 0-0 anche grazie al rigore parato dal portiere azzurro Milinkovic-Savic a Morata), con Conte particolarmente nervoso (probabilmente per l'atteggiamento dei giocatori del Como, spesso per terra) e arrivato a dire all'arbitro Zufferli "non farti prendere per il culo". Il tecnico azzurro se l'è presa anche con il collega: "Sta simulando il vostro giocatore. L'avete preparata così?". E Fabregas si è invece fatto sentire quando Conte ha perso per infortunio Gilmour, come lui era stato costretto prima a sostituire per lo stesso motivo: "Succede anche a voi che si fanno male i giocatori", ha detto rivolgendosi all'allenatore di casa. Alla fine del primo tempo poi i due allenatori si sono diretti verso gli spogliatoi insieme, cercando di chiarirsi. Il tutto prima di parlare alle proprie squadre e riprendere poi la 'battaglia' nella ripresa.

 

 

 

