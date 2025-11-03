Conte e la nuova frecciata a Marotta in conferenza: "Appena qualcuno si alza per parlare..."
"Non mi metto a parlare di arbitraggi, lasciamo stare. Appena si parla poco poco di arbitri, appena si solleva un problema li mandiamo in confusione". Così Antonio Conte ha provato a glissare una domanda sugli arbitraggi posta durante la conferenza alla vigilia della partita di Champions League contro l'Eintracht Francoforte. La questione però non si è chiusa lì: "Avete visto? Appena qualcuno ha parlato è successo di tutto, è successo di tutto e di più e quindi non parliamo degli arbitri altrimenti li mandiamo ancora di più in confusione". Il riferimento è evidentemente a quanto successo dopo Napoli-Inter, con l'intervento del presidente dei nerazzurri Marotta per protestare contro il rigore concesso agli azzurri. Conte aveva già criticato quanto successo subito dopo la partita riaccendendo vecchie fiamme.
Conte, le parole sugli arbitri e la fracciata a Marotta
Conte prosegue: "Dispiace perché vedi a volte il sistema non si basa su fondamenta solide. Al primo soffio di vento, appena qualcuno si alza per parlare e migliorare il calcio italiano, vedete che cavolo è successo. Io parlo di realtà, lasciamoli tranquilli sperando facciano attenzione". Poi l'allenatore solleva anche il suo punto di vista sulla questione: "Io non capisco quando c'è un monitor lì perché non venga richiamato al monitor e se viene richiamato non deve significare che c'è assolutamente un errore e l'arbitro deve sentirsi obbligato a cambiare. L'arbitro può anche aver visto giusto. Se lo chiami dici ci sarà un errore, in alcune situazioni avevano invece deciso bene. Facciamo attenzione, la situazione è molto debole, siamo collaborativi ma nel modo giusto non come in passato".