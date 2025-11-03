Conte e la nuova frecciata a Marotta in conferenza: "Appena qualcuno si alza per parlare..."

"Non mi metto a parlare di arbitraggi, lasciamo stare. Appena si parla poco poco di arbitri, appena si solleva un problema li mandiamo in confusione". Così Antonio Conte ha provato a glissare una domanda sugli arbitraggi posta durante la conferenza alla vigilia della partita di Champions League contro l'Eintracht Francoforte . La questione però non si è chiusa lì: "Avete visto? Appena qualcuno ha parlato è successo di tutto , è successo di tutto e di più e quindi non parliamo degli arbitri altrimenti li mandiamo ancora di più in confusione". Il riferimento è evidentemente a quanto successo dopo Napoli-Inter , con l'intervento del presidente dei nerazzurri Marotta per protestare contro il rigore concesso agli azzurri. Conte aveva già criticato quanto successo subito dopo la partita riaccendendo vecchie fiamme .

Conte, le parole sugli arbitri e la fracciata a Marotta

Conte prosegue: "Dispiace perché vedi a volte il sistema non si basa su fondamenta solide. Al primo soffio di vento, appena qualcuno si alza per parlare e migliorare il calcio italiano, vedete che cavolo è successo. Io parlo di realtà, lasciamoli tranquilli sperando facciano attenzione". Poi l'allenatore solleva anche il suo punto di vista sulla questione: "Io non capisco quando c'è un monitor lì perché non venga richiamato al monitor e se viene richiamato non deve significare che c'è assolutamente un errore e l'arbitro deve sentirsi obbligato a cambiare. L'arbitro può anche aver visto giusto. Se lo chiami dici ci sarà un errore, in alcune situazioni avevano invece deciso bene. Facciamo attenzione, la situazione è molto debole, siamo collaborativi ma nel modo giusto non come in passato".