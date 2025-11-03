De Bruyne scrive ai tifosi del Napoli: il messaggio sulle sue condizioni

La foto scelta è in bianco e nero, ma il messaggio è 'a colori'. Kevin De Bruyne torna a farsi vivo dopo l'operazione cui si è sottoposto dopo il grave infortunio muscolare, riportato nel segnare il rigore contro l'inter, e lo fa via social, per fare il punto della situazione sulle sue condizioni e ringraziare i tifosi del Napoli, rassicurandoli su un suo completo recupero.