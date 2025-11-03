De Bruyne scrive ai tifosi del Napoli: il messaggio sulle sue condizioni
Il fuoriclasse belga torna a farsi vivo via social dopo l'operazione e promette: "Il mio percorso verso il ritorno in campo è già iniziato"
La foto scelta è in bianco e nero, ma il messaggio è 'a colori'. Kevin De Bruyne torna a farsi vivo dopo l'operazione cui si è sottoposto dopo il grave infortunio muscolare, riportato nel segnare il rigore contro l'inter, e lo fa via social, per fare il punto della situazione sulle sue condizioni e ringraziare i tifosi del Napoli, rassicurandoli su un suo completo recupero.
"Il mio ritorno è già iniziato!"
Questo il messaggio di De Bruyne, veicolato tramite il suo profilo ig: "Ciao a tutti, come sapere dovrò rimanere fuori per un po' di tempo. La buona notizia è che l'intervento è andato perfetto. Il mio ritorno è già iniziato! Grazie a tutti per i messaggi!". Nonostante l'ottimismo, De Bruyne dovrebbe tornare in campo solamente nei primi mesi del 2026.