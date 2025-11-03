Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 3 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

De Bruyne scrive ai tifosi del Napoli: il messaggio sulle sue condizioni

Il fuoriclasse belga torna a farsi vivo via social dopo l'operazione e promette: "Il mio percorso verso il ritorno in campo è già iniziato"
2 min
TagsDe Bruynenapoli
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

La foto scelta è in bianco e nero, ma il messaggio è 'a colori'. Kevin De Bruyne torna a farsi vivo dopo l'operazione cui si è sottoposto dopo il grave infortunio muscolare, riportato nel segnare il rigore contro l'inter, e lo fa via social, per fare il punto della situazione sulle sue condizioni e ringraziare i tifosi del Napoli, rassicurandoli su un suo completo recupero.

 

 

"Il mio ritorno è già iniziato!"

Questo il messaggio di De Bruyne, veicolato tramite il suo profilo ig: "Ciao a tutti, come sapere dovrò rimanere fuori per un po' di tempo. La buona notizia è che l'intervento è andato perfetto. Il mio ritorno è già iniziato! Grazie a tutti per i messaggi!". Nonostante l'ottimismo, De Bruyne dovrebbe tornare in campo solamente nei primi mesi del 2026.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

Da non perdere

Eintracht, parla Theate: "Dispiace per De Bruyne"Conte e la nuova frecciata a Marotta
Unisciti alla community