I top e flop di Napoli-Eintracht Francoforte: bene Anguissa, Hojlund da dimenticare
NAPOLI - Il secondo terzo clean sheet di fila è amaro per il Napoli di Conte, che non è riuscito ad avere la meglio su un Eintracht abbottonassimo. Al Maradona è finita 0-0, con gli azzurri a dominare il gioco, senza però trovare mai la zampata giusta per sbloccare il risultato.
I top & flop della gara con i tedeschi
I tre top
Anguissa
Strappi, rincorse all’indietro, qualche spunto personale e anche un’occasione sprecata. Dominante nel finale, quando serve a McTominay la palla per l’1-0, mandata in aria dalla scozzese.
Gutierrez
Gioca d’anticipo e anche di fino, quando può. Qualità nei cross e anche un’iniziativa personale: nel secondo tempo ci prova con un sinistro che avrebbe mandato in estasi il Maradona.
Elmas
Comincia bene a sinistra, tra dribbling e tentativi di far male alla difesa tedesca. In calo nella ripresa, poi si trova a far di nuovo il play, come contro il Como, quando Lobotka non ce la fa più.
I tre flop
McTominay
Si divora un gol nel finale, epilogo di una prova caratterizzata da tanti errori non da lui.
Hojlund
Non ripete la prestazione contro lo Sporting. Spesso spalle alla porta, ma Koch lo segue come un'ombra.
Neres
Non accende la luce come Conte avrebbe sperato quando lo inserisce al posto di Politano nel ruolo che preferisce, a destra. Non supera mai Brown, insomma, illumina il Napoli come avrebbe potuto (o dovuto).
