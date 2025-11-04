Corriere dello Sport.it
martedì 4 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
I top e flop di Napoli-Eintracht Francoforte: bene Anguissa, Hojlund da dimenticare© LAPRESSE

I top e flop di Napoli-Eintracht Francoforte: bene Anguissa, Hojlund da dimenticare

Brutta serata per l'attaccante, bene Elmas, ma agli azzurri di Conte sbattono contro il muro tedesco
Davide Palliggiano
TagsnapoliChampionsAnguissa
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

NAPOLI - Il secondo terzo clean sheet di fila è amaro per il Napoli di Conte, che non è riuscito ad avere la meglio su un Eintracht abbottonassimo. Al Maradona è finita 0-0, con gli azzurri a dominare il gioco, senza però trovare mai la zampata giusta per sbloccare il risultato.

 

I top & flop della gara con i tedeschi

 

I tre top

 

Anguissa

 

Strappi, rincorse all’indietro, qualche spunto personale e anche un’occasione sprecata. Dominante nel finale, quando serve a McTominay la palla per l’1-0, mandata in aria dalla scozzese.

 

Gutierrez

 

Gioca d’anticipo e anche di fino, quando può. Qualità nei cross e anche un’iniziativa personale: nel secondo tempo ci prova con un sinistro che avrebbe mandato in estasi il Maradona.

 

Elmas

 

Comincia bene a sinistra, tra dribbling e tentativi di far male alla difesa tedesca. In calo nella ripresa, poi si trova a far di nuovo il play, come contro il Como, quando Lobotka non ce la fa più. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

I tre flop

McTominay

 

Si divora un gol nel finale, epilogo di una prova caratterizzata da tanti errori non da lui.

 

Hojlund

 

Non ripete la prestazione contro lo Sporting. Spesso spalle alla porta, ma Koch lo segue come un'ombra.

 

Neres

 

Non accende la luce come Conte avrebbe sperato quando lo inserisce al posto di Politano nel ruolo che preferisce, a destra. Non supera mai Brown, insomma, illumina il Napoli come avrebbe potuto (o dovuto).

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

NAPOLI - Il secondo terzo clean sheet di fila è amaro per il Napoli di Conte, che non è riuscito ad avere la meglio su un Eintracht abbottonassimo. Al Maradona è finita 0-0, con gli azzurri a dominare il gioco, senza però trovare mai la zampata giusta per sbloccare il risultato.

 

I top & flop della gara con i tedeschi

 

I tre top

 

Anguissa

 

Strappi, rincorse all’indietro, qualche spunto personale e anche un’occasione sprecata. Dominante nel finale, quando serve a McTominay la palla per l’1-0, mandata in aria dalla scozzese.

 

Gutierrez

 

Gioca d’anticipo e anche di fino, quando può. Qualità nei cross e anche un’iniziativa personale: nel secondo tempo ci prova con un sinistro che avrebbe mandato in estasi il Maradona.

 

Elmas

 

Comincia bene a sinistra, tra dribbling e tentativi di far male alla difesa tedesca. In calo nella ripresa, poi si trova a far di nuovo il play, come contro il Como, quando Lobotka non ce la fa più. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

Da non perdere

Napoli-Eintracht Francoforte 0-0Le parole di Conte
1
I top e flop di Napoli-Eintracht Francoforte: bene Anguissa, Hojlund da dimenticare
2
I tre flop