Premio Manlio Scopigno, riconoscimenti per Conte, De Laurentiis e McTominay: le motivazioni

Riconoscimenti per Antonio Conte , Aurelio De Laurentiis e Scott McTominay . Questa mattina, presso l’ SSC Napoli Training Center di Castel Volturno, il tecnico degli azzurri ha ricevuto dal presidente dell'ASD Scopigno Cup, Fabrizio Formichetti , e dalla madrina Souhaila Mia , il Premio Manlio Scopigno come “Miglior Allenatore della Serie A 2024/2025” . La motivazione ufficiale: "Premio Manlio Scopigno come miglior allenatore della serie A ad Antonio Conte, non solo tecnico ma anche architetto di un Napoli capace di centrare il quarto scudetto della sua storia. Conte è anche il primo allenatore della storia del nostro campionato a vincere il titolo con tre squadre diverse ( Juventus , Inter e Napoli )".

De Laurentiis premiato come "Presidente dell'anno"

De Laurentiis è stato eletto "Presidente dell’anno" con la seguente motivazione: "Premio Manlio Scopigno come miglior Presidente dell’anno ad Aurelio De Laurentiis perché ha portato nel mondo del calcio la capacità di essere un visionario che solo un grande uomo di cinema come lui può avere".

McTominay eletto "Miglior Giocatore di Serie A"

McTominay ha ottenuto il premio di “Miglior Giocatore di Serie A”. La motivazione ufficiale: "Premio Manlio Scopigno come miglior giocatore della serie A a Scott McTominay, vero uomo scudetto del Napoli, tuttocampista, può giocare ovunque, ma anche bomber con 12 goal. È l’emblema del calcio di Antonio Conte e del suo Napoli campione d’Italia".