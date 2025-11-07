De Laurentiis e la bordata sullo stadio Maradona: "È un semicesso". Poi avvisa Ceferin e Infantino: "Stiano attenti perché..."

"Il signor Ceferin e il signor Infantino devono stare attenti, rischiano di ridurre il livello dei campionati nazionali: sono molto preoccupato, abbiamo giocatori da noi acquistati, che percepiscono lo stipendio da noi, ma che giocano per la nazionale, ritornano distrutti e non ci vengono rimborsati. Tutto ciò va regolamentato altrimenti tra 5-6 anni rimarranno Milan, Inter, Juventus, Napoli e Roma. Ma allora che costruiamo a fare nuovi stadi se poi il sistema sta per crollare?". Lo ha dichiarato il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis all'Università Bocconi di Milano.

De Laurentiis e la bordata sullo stadio Maradona

"L'attuale stadio del Napoli è un semicesso", ha poi proseguito il presidente del Napoli parlando dello stado Maradona che ospita le partite della squadra campione d'Italia. "Quando venne Ancelotti riuscimmo a mettere un posto un po' di cose. Il Paris Saint-Germain paga la stessa cifra che paga il Napoli al Comune, ma loro hanno in esclusiva lo stadio con cui fatturano più di 100 milioni anno. Il Napoli paga la stessa cifra per avere lo stadio un giorno prima dell'evento, durante la partita, pulirlo e riconsegnarlo il giorno dopo. Abbiamo uno stadio con una pista d'atletica che non è il massimo, con un fossato che distanzia ancora di più lo spettatore. Abbiamo un grosso handicap, ovvero gli 'italian politics' che, indecentemente, sono diventati i più grandi nemici del calcio, se capissero che ci sono 25 milioni di possibili elettori, forse questi signori cambierebbero le idee".