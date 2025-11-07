Buongiorno incantato dal Maradona: "Sentire l'urlo in Champions emozione incredibile"

Prima volta da brividi al Maradona con la cornice della Champions League per Alessandro Buongiorno nella sfida tra Napoli ed Eintracht. Il difensore azzurro ha raccontato le sue emozioni e le sensazioni ai microfoni di Radio CRC: "Contro l'Eintracht è stata la mia prima partita di Champions League al Maradona. Sentire l'urlo 'The Champions' è stata un'emozione incredibile, una cosa mai sentita : sono stato contento per questo mio esordio".

Napoli, Buongiorno: "C'è molta amarezza per il pareggio contro l'Eintracht"

Il difensore si è poi soffermato sul pareggio europeo e sui progressi della squadra di Conte: "C'è molta amarezza per il risultato contro l'Eintracht, perché per quello che abbiamo costruito e per come abbiamo giocato secondo me meritavamo qualcosa in più. C'è mancato il gol: potevamo fare meglio in fase di rifinitura, ci stiamo lavorando e speriamo di migliorare". Nonostante la delusione, Buongiorno ha sottolineato anche gli aspetti positivi del momento azzurro: "I tre clean sheet consecutivi sono merito di tutta la squadra, perché la fase difensiva si svolge in 11. Siamo contentissimi di aver ritrovato questa solidità".

"Contro il Bologna ci saranno tantissimi duelli"

Infine, uno sguardo alla prossima sfida di campionato: "Il Bologna è una squadra che ti viene a prendere uomo contro uomo, quindi sarà importante muoversi tanto e cercare di trovare gli spazi giusti per poter arrivare in porta. Ci saranno tantissimi duelli e dovremo farci trovare pronti".