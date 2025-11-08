Napoli, Hojlund è pronto a ripartire: sa come segnare al Bologna

A chi se non a un centravanti chiedere aiuto per far ripartire la giostra dei gol? Rasmus Hojlund è pronto ad accontentare il Napoli e Conte. Aspetta la partita di domani contro il Bologna cullando l'ambizione di tornare a esultare. Magari ripetendo la prova super contro la Fiorentina all'esordio con la maglia del Napoli. Un abbaglio prima di qualche nuvola. Al momento sono quattro, in totale, i gol in cassaforte. L'ultimo è datato 5 ottobre, Napoli- Genoa 2-1, zampata vincente pochi giorni dopo la doppietta allo Sporting Lisbona in Champions quando in campo c'era ancora De Bruyne, l'amico perfetto dagli assist al millimetro. Poi qualcosa è successo. La sosta si è intromessa tra Hojlund e il Napoli restituendo al club un giocatore con noie fisiche da superare. Tre partite saltate e il rientro col Lecce per poi tornare da titolare contro Como ed Eintracht. Tre partite non entusiasmanti. Le ultime due senza neppure una rete. Né sua né dei compagni. Ecco perché oggi l'astinenza di Rasmus fa rumore.

Hojlund e l'ottimo inizio

L'impatto con Napoli era stato da sorriso stampato in volto. Le tre reti al Maradona, oltre alla prima del Franchi, avevano il sapore autentico della rinascita per l'ex centravanti dello United che voleva tornare quello di Bergamo ma con, in valigia, l'esperienza che ti fortifica della Premier League. Conte aveva saputo esaltarlo subito e KDB era stato abile nell'intercettare le sue esigenze tecniche. La coppia perfetta durata troppo poco. Così, dopo il primo mese esaltante, intervallato dalle reti anche con la Danimarca, è arrivato ottobre e c'è stato lo stop, una frenata inevitabile che Hojlund non aveva previsto.

Hojlund e l'astinenza sotto porta

L'attaccante ha vissuto le sfide contro Torino, Psv e Inter da spettatore interessato. Ha sofferto per le prime due. All'istinto d'esserci a cui badare, s'è aggiunta l'amarezza dei risultati, soprattutto per l'inaspettata trasferta olandese. Con l'Inter ha tirato un lungo sospiro di sollievo consapevole che presto sarebbe anche tornato in pista. Convocato e in campo nel finale a Lecce, titolare nelle ultime due al Maradona. Ma questa è una versione ancora parziale di Rasmus: distante dai suoi standard, senza lo scatto bruciante dei tempi migliori, anche alla ricerca di una nuova sinergia con la squadra.

La voglia di crescere

Il Napoli ha cambiato pelle. Senza De Bruyne è tornato al 4-3-3, ha aggiunto un altro esterno a sinistra - con McTominay tornato mezzala - e ora chiede a Hojlund anche cose diverse, le stesse per cui Lukaku era e tornerà a essere maestro. Rasmus ci sta mettendo del suo, si impegna tanto e lavora in allenamento, ascolta i consigli di Conte e già domani, al Dall'Ara, dove ha già segnato nel 2023 con l'Atalanta, vorrà convertire in gol le sue indicazioni. Bisognerà legare il gioco senza snaturarsi. Giocare di sponda, accorciare e poi sprintare per offrire profondità ai compagni. Agli altri il compito di servirlo a dovere. Basta poco per riaccendersi.