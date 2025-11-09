I migliori e i peggiori di Bologna-Napoli: Lobotka si salva, Buongiorno affonda
BOLOGNA – Al Dall’Ara è arrivata la terza sconfitta in campionato e la sensazione di un Napoli smarrito, fragile nella testa e nelle gambe. Il Bologna di Italiano ha imposto ritmo e coraggio, mentre la squadra di Conte ha faticato a trovare soluzioni, idee e soprattutto gol. Pochi si sono salvati in un pomeriggio difficile, segnato dalle disattenzioni difensive e dall’assenza di incisività davanti.
Top
Lobotka
È il solito metronomo: preciso, lucido, sempre nel vivo del gioco anche quando il Bologna prova a chiudergli ogni linea di passaggio. Non perde mai calma e misura, e almeno lui riesce a restare in piedi mentre intorno tutto si complica.
Gutierrez
Prova ad accompagnare l’azione quando può, con qualche buona sortita sulla fascia. Deve però stare più attento alle spalle: Orsolini e Holm lo raddoppiano e ne limitano la spinta.
Flop
Rrahmani
Tiene nel primo tempo, ma nella ripresa sprofonda insieme alla squadra. Ha colpe evidenti su entrambi i gol del Bologna: distratto, poco reattivo. Una domenica storta.
Di Lorenzo
Contiene Rowe con esperienza, ma perde di vista Lucumí su un pallone che poteva diventare velenoso e soprattutto non riesce mai a fermare Cambiaghi. Anche il capitano incappa in una giornata opaca.
Buongiorno
Nel primo tempo non soffre particolarmente, poi si spegne come tutti i compagni di reparto. Perde riferimenti e concentrazione nei momenti decisivi.
Hojlund
Lucumí lo marca a uomo e lo annulla. Si muove tanto ma riceve pochi palloni giocabili, spesso troppo isolato. Una partita da dimenticare per il centravanti danese, che non trova più la via del gol.
