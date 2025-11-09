Corriere dello Sport.it
domenica 9 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
I migliori e i peggiori di Bologna-Napoli: Lobotka si salva, Buongiorno affonda © LAPRESSE

I migliori e i peggiori di Bologna-Napoli: Lobotka si salva, Buongiorno affonda 

Si salvano in pochi tra i campioni d'Italia: Lobotka tiene a galla la squadra, male la difesa
Davide Palliggiano
TagsnapoliLobotkarrahmani
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

BOLOGNA – Al Dall’Ara è arrivata la terza sconfitta in campionato e la sensazione di un Napoli smarrito, fragile nella testa e nelle gambe. Il Bologna di Italiano ha imposto ritmo e coraggio, mentre la squadra di Conte ha faticato a trovare soluzioni, idee e soprattutto gol. Pochi si sono salvati in un pomeriggio difficile, segnato dalle disattenzioni difensive e dall’assenza di incisività davanti.

Top

Lobotka

È il solito metronomo: preciso, lucido, sempre nel vivo del gioco anche quando il Bologna prova a chiudergli ogni linea di passaggio. Non perde mai calma e misura, e almeno lui riesce a restare in piedi mentre intorno tutto si complica.

Gutierrez

Prova ad accompagnare l’azione quando può, con qualche buona sortita sulla fascia. Deve però stare più attento alle spalle: Orsolini e Holm lo raddoppiano e ne limitano la spinta.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

Flop

Rrahmani  

Tiene nel primo tempo, ma nella ripresa sprofonda insieme alla squadra. Ha colpe evidenti su entrambi i gol del Bologna: distratto, poco reattivo. Una domenica storta.

Di Lorenzo

Contiene Rowe con esperienza, ma perde di vista Lucumí su un pallone che poteva diventare velenoso e soprattutto non riesce mai a fermare Cambiaghi. Anche il capitano incappa in una giornata opaca.

Buongiorno

Nel primo tempo non soffre particolarmente, poi si spegne come tutti i compagni di reparto. Perde riferimenti e concentrazione nei momenti decisivi.

Hojlund 

Lucumí lo marca a uomo e lo annulla. Si muove tanto ma riceve pochi palloni giocabili, spesso troppo isolato. Una partita da dimenticare per il centravanti danese, che non trova più la via del gol.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

BOLOGNA – Al Dall’Ara è arrivata la terza sconfitta in campionato e la sensazione di un Napoli smarrito, fragile nella testa e nelle gambe. Il Bologna di Italiano ha imposto ritmo e coraggio, mentre la squadra di Conte ha faticato a trovare soluzioni, idee e soprattutto gol. Pochi si sono salvati in un pomeriggio difficile, segnato dalle disattenzioni difensive e dall’assenza di incisività davanti.

Top

Lobotka

È il solito metronomo: preciso, lucido, sempre nel vivo del gioco anche quando il Bologna prova a chiudergli ogni linea di passaggio. Non perde mai calma e misura, e almeno lui riesce a restare in piedi mentre intorno tutto si complica.

Gutierrez

Prova ad accompagnare l’azione quando può, con qualche buona sortita sulla fascia. Deve però stare più attento alle spalle: Orsolini e Holm lo raddoppiano e ne limitano la spinta.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli
1
I migliori e i peggiori di Bologna-Napoli: Lobotka si salva, Buongiorno affonda 
2
Flop