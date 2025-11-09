I migliori e i peggiori di Bologna-Napoli: Lobotka si salva, Buongiorno affonda 

BOLOGNA – Al Dall’Ara è arrivata la terza sconfitta in campionato e la sensazione di un Napoli smarrito, fragile nella testa e nelle gambe. Il Bologna di Italiano ha imposto ritmo e coraggio, mentre la squadra di Conte ha faticato a trovare soluzioni, idee e soprattutto gol. Pochi si sono salvati in un pomeriggio difficile, segnato dalle disattenzioni difensive e dall’assenza di incisività davanti.