Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 11 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Retroscena Napoli, le criticità e i 100 milioni in panchina

L’inserimento dei nuovi procede a rilento e non sfugge l'involuzione di alcuni giocatori: sarà inevitabile per Conte tornare sui vecchi argomenti
Fabio Mandarini
2 min
TagsContenapoli
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra
Da Eindhoven a Bologna, passando per la sosta. Al Dall’Ara, in pieno sfogo post sconfitta, la quinta in quindici partite e sempre in trasferta, Conte ha raccontato di aver già affrontato certe questioni con il gruppo storico: si riferiva a un confronto con i senatori nei giorni successivi alla disfatta con il Psv e precedenti al trionfo con l’Inter. I simboli delle due anime del Napoli, capace di vittorie eccezionali e sconfitte inimmaginabili: al rientro dalla sosta, con tutti gli uomini al completo, sarà inevitabile per il tecnico tornare sui vecchi argomenti e magari affrontarne anche nuovi dopo domenica. Già: a Bologna, con il suo discorso, Conte ha svelato una crisi interna e ora, da allenatore vincente e d’esperienza, dovrà trovare il modo di ristabilire l’armonia. Il punto di partenza, tra l’altro, l’ha evidenziato lui stesso: ognuno dovrà prendersi le proprie responsabilità. Le criticità sono diverse e tutte riconducibili alle dinamiche della vita di una squadra: reciproche esigenze, piani, programmi e carichi. Dopo il Psv è stato abolito il ritiro pre-partita in casa. È evidente, poi, che l’inserimento dei nuovi proceda a rilento, a parte rare eccezioni, innescando due meccanismi: logorio psicofisico per chi gioca sempre o di più, gap motivazionale per chi invece è ai margini. A Bologna, in panchina, c’erano un centinaio di milioni: Lucca (35), Beukema (31), Lang (25), Marianucci (9). L’olandese è diventato presto un caso in Olanda, e non può sfuggire l’involuzione di Neres. E pensare che De Bruyne è stato spesso indicato da una frangia della critica come la zavorra di un gioco carente da inizio stagione: senza KDB, in quattro partite, il Napoli ha vinto una sola volta e segnato un solo gol. Sugli sviluppi di una punizione.  

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

Da non perdere

De Laurentiis: "Dimissioni Conte una favola"Napoli, l'ora di guardarsi in faccia
Unisciti alla community