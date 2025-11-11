Da Dimaro a Bologna, così Conte aveva già previsto tutto

La crisi del Napoli (comunque a due punti dal primo posto) fa scalpore per i sei gol presi a Eindhoven e per la sottomissione al Bologna (mai gli azzurri erano stati messi sotto così clamorosamente), ma anche per una serie di prestazioni mediocri e le tre sconfitte in undici partite di campionato (come Inter e Roma al comando), più le due rimediate in Champions. Il Napoli ha