Rottura tra Lobotka e Conte? Arriva il chiarimento dell’agente: “Frasi fuori contesto”
"È vero che partecipo a un podcast in Slovacchia, dove si parla della Nazionale, del CT e dei giocatori. In quella puntata ho parlato di Lobotka in termini molto positivi. Alla fine ho detto, scherzando, che con Conte è dura allenarsi perché è un allenatore esigente, ma che questo è un bene, perché è un vincente e farà del Napoli una squadra ancora campione. Poi ho aggiunto ironicamente che magari Lobo sarà stanco e potremmo fare un trasferimento in estate, ma era chiaramente una battuta. Chiunque abbia ascoltato il podcast lo ha capito". Branislav Jasurek, agente di Stanislav Lobotka, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC per chiarire il senso delle dichiarazioni circolate nelle ultime ore sul futuro del centrocampista slovacco e sul suo rapporto con Antonio Conte. Il procuratore ha voluto spegnere ogni polemica, sottolineando il legame profondo che unisce il suo assistito al tecnico e alla città di Napoli.
Lobotka e l’amore per Napoli: le parole dell’agente
"Tutta questa storia è incredibile. Forse può succedere solo in Italia. Il rapporto tra Conte e Lobotka è come quello tra padre e figlio e non cambierà mai. Chi prova a mettere in dubbio questo legame non avrà successo: sono sicuro che insieme vinceranno ancora tanti titoli. Il legame tra Stanislav, Napoli e la sua gente è molto simile a quello che Marek Hamšík ha avuto con il club". Alla sua settima stagione in azzurro, Lobotka è ormai uno dei simboli del club. Due scudetti e una Coppa Italia nel suo palmarès, ma l’obiettivo resta sempre lo stesso: vincere. "Stanislav ha già vinto due scudetti e crede di poter conquistare il terzo. Ha anche sogni importanti in Champions League. A 30 anni è nel pieno della maturità e vuole continuare a sollevare trofei. E sa di essere nel posto giusto per riuscirci", ha aggiunto Jasurek.