Rottura tra Lobotka e Conte? Arriva il chiarimento dell’agente: “Frasi fuori contesto”

"È vero che partecipo a un podcast in Slovacchia, dove si parla della Nazionale, del CT e dei giocatori. In quella puntata ho parlato di Lobotka in termini molto positivi. Alla fine ho detto, scherzando, che con Conte è dura allenarsi perché è un allenatore esigente, ma che questo è un bene, perché è un vincente e farà del Napoli una squadra ancora campione. Poi ho aggiunto ironicamente che magari Lobo sarà stanco e potremmo fare un trasferimento in estate, ma era chiaramente una battuta. Chiunque abbia ascoltato il podcast lo ha capito". Branislav Jasurek, agente di Stanislav Lobotka, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC per chiarire il senso delle dichiarazioni circolate nelle ultime ore sul futuro del centrocampista slovacco e sul suo rapporto con Antonio Conte. Il procuratore ha voluto spegnere ogni polemica, sottolineando il legame profondo che unisce il suo assistito al tecnico e alla città di Napoli.