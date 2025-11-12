Lang e le parole su Conte e il ritiro col Napoli: il retroscena svelato dal ct dell'Olanda

Noa Lang non è riuscito ancora a lasciare il segno nel Napoli . Il ct Koeman lo ha comunque convocato in nazionale per le sfide contro Polonia e Lituania , valide per le qualificazioni al Mondiale 2026 : "La sua convocazione è dovuta anche al fatto che non abbiamo molte opzioni in attacco. Sta giocando un po' di più, ma non per tutte le partite".

Koeman spiega (indirettamente) le parole di Lang su Conte

Come riportato da Voetbal International, Koeman ha poi aggiunto: "A settembre mi sono seduto con lui e gli ho chiesto come andavano le cose in Italia. Mi ha detto che in ventotto giorni di ritiro aveva visto a malapena un pallone. È un vero cambiamento per un giocatore, e bisogna stringere i denti. Ma non è poi così male se lo vedono e devono farlo".

I numeri di Lang con il Napoli

Arrivato in estate a titolo definitivo dal PSV, blindato fino al giugno 2030, finora Lang ha totalizzato undici presenze con il Napoli: otto in campionato, di cui una sola da titolare (153'); tre in Champions League (70'). Nessun gol realizzato e nessun assist, finora, per l'esterno d'attacco olandese.