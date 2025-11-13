Arriva in edicola "Il Tesoro di Maradona": nel cuore del mito, il segreto più prezioso di Diego

Diego Armando Maradona continua ad emozionare e a far rivivere la magia del suo talento. Con “Il Tesoro di Maradona”, scritto da Angelo Mincuzzi e Roberto Galullo , i lettori scopriranno un lato inedito del campione, tra mito, mistero e umanità. Un viaggio nel cuore di Napoli e nella vita di Diego, dove ogni pagina svela un frammento del suo tesoro più prezioso: l’anima autentica di un mito del cacio. Dal 15 novembre in edicola, solo con il Corriere dello Sport–Stadio, in collaborazione con Il Sole 24 Ore. Non perdere "Il Tesoro di Maradona".

© RIPRODUZIONE RISERVATA