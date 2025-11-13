Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 13 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Arriva in edicola "Il Tesoro di Maradona": nel cuore del mito, il segreto più prezioso di Diego

Arriva in edicola "Il Tesoro di Maradona": nel cuore del mito, il segreto più prezioso di Diego

Un libro evento per riscoprire l’uomo dietro la leggenda. In edicola dal 15 novembre solo con il Corriere dello Sport–Stadio
1 min
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra
Diego Armando Maradona continua ad emozionare e a far rivivere la magia del suo talento. Con “Il Tesoro di Maradona”, scritto da Angelo Mincuzzi e Roberto Galullo , i lettori scopriranno un lato inedito del campione, tra mito, mistero e umanità. Un viaggio nel cuore di Napoli e nella vita di Diego, dove ogni pagina svela un frammento del suo tesoro più prezioso: l’anima autentica di un mito del cacio. Dal 15 novembre in edicola, solo con il Corriere dello Sport–Stadio, in collaborazione con Il Sole 24 Ore. Non perdere "Il Tesoro di Maradona".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli
Unisciti alla community