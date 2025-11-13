Napoli, come sta Anguissa dopo l’infortunio: oggi tornerà in Italia per gli accertamenti medici

Frank Zambo Anguissa è atteso oggi in Italia di rientro dal Marocco dopo il problema fisico avvertito in nazionale. Stava preparando a Rabat con il Camerun la sfida contro la Repubblica Democratica del Congo , playoff per la qualificazione al prossimo Mondiale, ma è stato costretto a fermarsi subito e a tornare in Italia prima del previsto. A distanza, oggi, tiferà per la sua nazionale, costretta agli spareggi senza il suo leader. Solo gli esami strumentali a cui si sottoporrà nelle prossime ore, intanto, chiariranno l’entità dell’infortunio. Problemi a un flessore la prima diagnosi, ma si attendono notizie certe prima di valutare la gravità dello stop e i successivi tempi di recupero. Che potrebbero non essere brevi: la sua federazione parla di una lesione. Anguissa rischia uno stop non breve, una vera e propria tegola per il Napoli che, dopo la sosta, al rientro, sarà atteso dalla doppia sfida del Maradona ( Atalanta il 22 e Qarabag in Champions il 25 novembre) e poi, in generale, da un altro tour de force con partite ogni tre giorni.

Uno stop dopo l'altro

Grande attenzione alla giornata di oggi, alla risonanza magnetica cui si sottoporrà il giocatore, al verdetto e ai ragionamenti che ne seguiranno in caso di lunga pausa. Come si teme. Un altro problema per la squadra in un reparto dove le assenze sono già diverse. A centrocampo, infatti, il Napoli da qualche settimana deve fare a meno di De Bruyne - operato dopo l’infortunio contro l’Inter - mentre è out da due partite anche Gilmour. Per lui problemi di pubalgia che lo hanno costretto anche a rinunciare alla nazionale. Proprio lui un anno fa si era rivelato sostituto perfetto quando l’ex Fulham mancò per diverse partite. Insomma, per la ripresa, aspettando notizie sulle condizioni di Anguissa, la coperta in mediana sarà corta con i soli Lobotka e McTominay disponibili oltre ad Elmas e a Vergara. Come rimediare e quali soluzioni adottare sarà tema centrale per la prossima settimana quando a Castel Volturno rientreranno i primi nazionali.

Quanto starà fuori Anguissa?

L’assenza di Anguissa non è banale, non può esserlo. Il Napoli rischia di perdere per un po’ di uno dei leader della squadra, riferimento tecnico per i compagni e anche insospettabile goleador. Ormai uno specialista anche da quel punto di vista. Con quattro reti come De Bruyne, McTominay e Hojlund, Zambo è il giocatore più prolifico della squadra in questa stagione. Aveva anche conquistato cinque volte il premio Mvp in Serie A e proprio dalla Lega era stato premiato come miglior giocatore del mese di ottobre. Stava vivendo un momento d’oro e trattava il rinnovo con il Napoli. Adesso sarà costretto a fermarsi, chissà fino a quando, e poi all’orizzonte ci sarà la Coppa d’Africa in programma dal 21 dicembre al prossimo 18 gennaio e con il suo Camerun che come sempre partirà tra le favorite per la vittoria finale. Il Napoli, in sintesi, rischia di perderlo per tanto tempo nel momento clou della stagione. Ma prima ci sono gli esami da svolgere. Un passo alla volta.