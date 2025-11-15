Napoli, quadricipiti sotto stress: la città è divisa, la resistenza ha un limite

Chi è Saturno? Saturno è Antonio intransigente , talmente esigente che va per la sua strada e non cede a niente . Quello che in un primo momento sembrava uno stiramento tra Antonio e i giocatori , ora è uno strappo . La città si allarma, i tifosi sono smarriti, gli opinionisti incalzano. Interviene la scrittrice tedesca Tanya Stewner di Wuppertal che esclama non si trattano così i cavalli. Da Castelvolturno sale un doloroso nitrito. Gli allenamenti di Antonio stiracchiano, impastano, scolpiscono, percuotono e spossano. Sono allenamenti per uomini veri che, poi, per la fatica diventano neri. Neri per caso, sostiene Antonio che crede nel lavoro intenso, nel sacrificio supremo e nella dedizione assoluta. Ma la dedizione è finita e gli amici se ne vanno. Sono alla frusta. Oh Antonio, Antonio, perché sei tu Antonio? A Castelvolturno salgono le invocazioni delle Giuliette azzurre. Ma Antonio replica allenati così colà e più non dimandare. Sopraggiunge il lamento stare con te è tutta una fatica, ci vorrebbe un amico per poterci allenare, ci vorrebbe un amico qui per sempre, di fianco, ci vorrebbe un amico senza dolore, né schianto. È la squadra che prega. Il commento di Antonio : sono giovani e forti e sono morti. La sosta porta consiglio e la città spera che tutto si ricomponga senza spargimento di cartelle cliniche.

Napoli, ci vuole un compromesso stoico

Nati non fummo per raccogliere i nostri resti, dichiarano i giocatori. Corriamo meno, soffriamo meno, stramazziamo meno, invocano. Antonio inflessibile: e invece niente, no, non sento niente no, voglio dolore, voglio tensione, non c’è attenzione. I giocatori insistono: tu ci fai girar, tu ci fai girar come fossimo trottole, poi ci butti giù, ci butti giù come fossimo bambole. La città si divide. C’è chi è per il dolore e chi è per il riposo dei guerrieri. Interviene in soccorso Mina: lasciamo uscire quello che ognuno ha dentro, in fondo a se stesso che, per miracolo adesso, diventa sincero, questione di feeling. Niente è più come prima. Sul dolore e sul sacrificio si è vinto uno scudetto. Ma la resistenza ha un limite. E Aurelio canta: lui ti massacra e io so perché, tu sei nervosa non reggi più, lui ti ossessiona l’anima tua, tu abbandoni il gioco duro, e io tra di voi capisco ormai, la fine di tutto è qui. Ci vuole un compromesso stoico. La città è in ansia per l’incontro tra tecnico e squadra a ranghi completi con il ritorno dei nazionali. Nel saloon di Castelvolturno, pistole e fucili. E quando un uomo con la pistola incontra un uomo con il fucile, quello con la pistola è un uomo morto. Chi avrà il fucile?