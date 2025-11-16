Conte torna a Napoli: da domani si riprendono gli allenamenti a Castel Volturno

NAPOLI - Rasmus Hojlund non era nemmeno in panchina ieri sera al Parken di Copenaghen per la sfida tra la Danimarca e la Bielorussia. Il ct Riemer ha dovuto fare a meno dell’attaccante azzurro, colpito dalla febbre e rimasto in hotel, come riportato da media danesi. Il centravanti del Napoli è stato tenuto a riposo in vista della sfida di martedì sera a Edimburgo contro la Scozia di McTominay. Ieri intanto gli azzurri si sono goduti l’ultimo dei due giorni liberi concessi da Antonio Conte. Da domani si ricomincia, e al centro sportivo di Castel Volturno ci sarà anche l’allenatore dopo i giorni di permesso concordati con il club.