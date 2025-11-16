Corriere dello Sport.it
domenica 16 novembre 2025
Conte torna a Napoli: da domani si riprendono gli allenamenti a Castel Volturno

Il tecnico ritorna alla guida della squadra dopo i giorni di permesso concessi dal club: il punto
Davide Palliggiano
2 min
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

NAPOLI - Rasmus Hojlund non era nemmeno in panchina ieri sera al Parken di Copenaghen per la sfida tra la Danimarca e la Bielorussia. Il ct Riemer ha dovuto fare a meno dell’attaccante azzurro, colpito dalla febbre e rimasto in hotel, come riportato da media danesi. Il centravanti del Napoli è stato tenuto a riposo in vista della sfida di martedì sera a Edimburgo contro la Scozia di McTominay. Ieri intanto gli azzurri si sono goduti l’ultimo dei due giorni liberi concessi da Antonio Conte. Da domani si ricomincia, e al centro sportivo di Castel Volturno ci sarà anche l’allenatore dopo i giorni di permesso concordati con il club.

Il punto sui ritorni dei nazionali

I nazionali torneranno alla spi cciolata e arriverà anche il momento del confronto post-Bologna, con l’obiettivo di rimettersi in marcia dopo la sconfitta del Dall’Ara. I primi a rientrare, da domani, saranno gli azzurri di Gattuso: Buongiorno, Di Lorenzo e Politano, impegnati stasera nell’ultima partita contro la Norvegia a San Siro. Subito dopo toccherà a Lobotka, atteso domani a Lipsia per la sfida decisiva in ottica qualificazione tra Germania e Slovacchia. Domani ad Amsterdam toccherà anche a Lang (Olanda-Lituania), rimasto in panchina venerdì contro la Polonia. Martedì, al di là del confronto McTominay-Hojlund, sarà anche il turno di Elmas (match decisivo contro il Galles). L’ultimo a tornare a Napoli sarà Olivera, impegnato nell’amichevole USA-Uruguay nella notte tra martedì e mercoledì a Tampa, in Florida. 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

