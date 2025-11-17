Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
lunedì 17 novembre 2025
Corriere dello Sport.it
Albertini su Conte e il ritorno a Napoli: "Non riesco a capire cosa stia succedendo" 

Il presidente del settore tecnico della FIGC è intervenuto a margine della presentazione delle candidature a possibili vincitori del Gran Galà del Calcio 2025
"Non riesco a capire cosa sia successo o cosa stia succedendo". Così Demetrio Albertini sui giorni passati da Antonio Conte lontano da Castel Volturno e dal suo Napoli (concordati con il club). Parlando a margine della prestazione dei nominati quali possibili vincitori delle varie categorie del Gran Galà del Calcio AIC 2025, il presidente del settore tecnico della FIGC si è soffermato sulla guida tecnica del club azzurro.

Albertini: "Conte merita piena fiducia"

Albertini ha spiegato: "Se mi aspettavo quello che è accaduto? No. Sicuramente Antonio è un allenatore vulcanico, ma ormai ha tanti anni d'esperienza, anche a livello internazionale, e non riesco a capire cosa sia successo o cosa stia succedendo. Però, merita piena fiducia. Antonio è tra gli allenatori più straordinari nel panorama del calcio mondiale".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

