martedì 18 novembre 2025
Sorpresa De Bruyne nello spogliatoio del Belgio: ad un mese dall'infortunio con il Napoli è ancora in stampelle

Il centrocampista degli azzurri ha voluto incoraggiare i suoi compagni di nazionale prima dell'ultima partita del girone di qualificazione
1 min
TagsDe BruyneBelgionapoli
Guarda chi si rivede: a un mese di distanza dall'infortunio subito nella partita del Maradona contro l'Inter, Kevin De Bruyne torna a farsi vedere. Il giocatore del Napoli è andato a trovare negli spogliatoio i suoi compagni della nazionale belga prima della partita contro il Liechtstein, decisiva per conquistare la qualificazione al Mondiale del 2026. KDB è entrato negli spogliatoi con le stampelle ad abbracciare e incoraggiare i suoi compagni di nazionale.

De Bruyne in stampelle nello spogliatoio del Belgio: la sorpresa

Stampelle necessarie per evitare di appoggiare il piede destro a terra e di metterlo troppo sotto stress. La gamba destra è quella dove De Bruyne è stato costretto a operarsi a fine ottobre ad Anversa dopo il brutto infortunio muscolare. Il rientro in campo di De Bruyne non è previsto nel breve termine: il belga non dovrebbe tornare in campo prima di febbraio/marzo 2026. Nel periodo caldo della stagione, Conte ritroverebbe il top player del centrocampo che nel frattempo troverebbe la forma migliore per arrivare al Mondiale proprio con il Belgio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

