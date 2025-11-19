Napoli, vinto il premio "Campaign of the Year" con il progetto AG4IN

Napoli, vinto anche il premio "Campaign of the Year" con il progetto "AG4IN"

La SSC Napoli - si legge nel comunicato - ha vinto il premio "Campaign of the Year" con il progetto "AG4IN", in occasione degli SFS Awards 2025 (Social Football Summit), evento dedicato all’eccellenza della football industry. La cerimonia di premiazione si è svolta ieri presso le OGR di Torino e il premio è stato ritirato per il club da Tommaso Bianchini, Direttore Generale - Area Business. Il riconoscimento arriva in un’edizione che ha premiato realtà internazionali come Borussia, Liverpool, Premier League e FIFA - Mondiale per Club. Per "AG4IN" sono stati particolarmente apprezzati tre elementi: l’attivazione digitale: 200 milioni di utenti unici organici nel mondo, oltre 325 milioni di impression. L’attivazione fisica: parata dei Campioni con più di 300.000 persone sul percorso e 70 milioni di utenti collegati su Rai Italia. E, infine, la diffusione del film "AG4IN". Il premio conferma senza dubbio i progressi sulla parte di produzione contenuti che negli ultimi 4 anni sono stati notevoli e non hanno toccato solo la fan base italiana. Prima il Napoli era spesso definito "tra i peggiori d'Italia", nel range dei top club, mentre ora viene premiato con i migliori competitor internazionali. E la sensazione è che il percorso sia solo all'inizio. Un esempio? Stando alle ricerche sui motori di ricerca, la produzione di contenuti originali Napoli, nel giro di due anni, è cresciuta del 250%. Fatti e numeri, insindacabili. Nel corso della serata è stato inoltre conferito alla manager azzurra Erinda Gorenca il Female Leadership in Football Award, premio intitolato alla memoria di Emanuela Perinetti.