Fiocco rosa in casa Napoli: è nata Mariavittoria De Laurentiis
Aurelio De Laurentiis è diventato di nuovo nonno: è nata Mariavittoria De Laurentiis, figlia di Edoardo. Ad annunciarlo il Napoli attraverso un comunicato ufficiale, ricondiviso dal presidente degli azzurri sul proprio account X.
L'annuncio del Napoli
"Fiocco rosa in casa azzurra: è nata Mariavittoria De Laurentiis! A Edoardo e Teresa gli auguri di tutto il Napoli", si legge sul sito ufficiale del Napoli e sui social del club partenopeo. Una lieta notizia per il vice presidente e per tutta la sua famiglia nella marcia di avvicinamento alla sfida in programma sabato 22 novembre, al Maradona, contro l'Atalanta (ore 20:45).