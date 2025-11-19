Fiocco rosa in casa Napoli: è nata Mariavittoria De Laurentiis

Aurelio De Laurentiis è diventato di nuovo nonno: è nata Mariavittoria De Laurentiis , figlia di Edoardo . Ad annunciarlo il Napoli attraverso un comunicato ufficiale, ricondiviso dal presidente degli azzurri sul proprio account X.

L'annuncio del Napoli

"Fiocco rosa in casa azzurra: è nata Mariavittoria De Laurentiis! A Edoardo e Teresa gli auguri di tutto il Napoli", si legge sul sito ufficiale del Napoli e sui social del club partenopeo. Una lieta notizia per il vice presidente e per tutta la sua famiglia nella marcia di avvicinamento alla sfida in programma sabato 22 novembre, al Maradona, contro l'Atalanta (ore 20:45).