Politano: "Sono un napoletano d'adozione. Vi dico in cosa mi ha migliorato Conte"

"Indossare la maglia della Nazionale è sempre un'emozione. Peccato per la sconfitta contro la Norvegia . Conte mi ha migliorato, soprattutto nello spirito di sacrificio. Napoli è la mia seconda casa, sono un napoletano d'adozione". Così Matteo Politano ai microfoni di Radio CRC, emittente partner della SSC Napoli. L'esterno d'attacco è partito da un commento sull' Italia : "Abbiamo dominato il campo nel primo tempo contro la Norvegia , ma nel secondo è calata l'intensità e le loro qualità sono venute fuori. Aspettiamo i sorteggi di domani , poi dobbiamo prepararci al meglio per qualificarci al Mondiale : non c'è alternativa, dobbiamo affrontare queste due partite al massimo. Per tutta l' Italia ".

Verso Napoli-Atalanta, Politano: "Vogliamo rilanciarci dopo la sconfitta a Bologna"

Il Napoli deve reagire dopo il 2-0 incassato al Dall'Ara contro il Bologna: "Tra oggi e domani la squadra tornerà al completo. Insieme al mister analizzeremo gli errori fatti per andare avanti. Il campionato è ancora lungo. Ora ci aspetta un mese di fuoco. Dobbiamo azzerare tutto e ragionare partita dopo partita. Bisogna vedere il miglior Napoli in ogni partita. Sono tutte sfide di altissimo livello. L'Atalanta è forte e ha cambiato allenatore, verranno sicuramente agguerriti. Sarà una sfida da preparare bene e da affrontare nel migliore dei modi. Conte mi ha migliorato? Assolutamente sì, sicuramente nello spirito di sacrificio. Atalanta-Napoli dello scorso anno è stata una partita importante per noi, abbiamo guadagnato tantissima autostima. Speriamo che anche la partita di sabato possa rilanciarci".

Politano: "Napoli è la mia seconda casa"

Infine, una dichiarazione d'amore per Napoli e il Napoli: "Sono napoletano d'adozione, avendo sposato una donna di Napoli. Sono sempre stato bene qui, è la mia seconda casa. La mia famiglia viene spesso da Roma. Ci troviamo benissimo qui, poi non so nel tempo cosa succederà: penso al presente. Ai nostri tifosi chiediamo di restarci vicino, soprattutto nei momenti di difficoltà. Ci auguriamo, da sabato, di ritornare alla vittoria".