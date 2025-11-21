Caso Plusvalenze Napoli, l'avvocato di De Laurentiis: "Vi dico come ha reagito. Riapertura processo sportivo? Una bufala"

Caso plusvalenze, l'avvocato di De Laurentiis: "Siamo molto delusi"

Così l'avvocato Fabio Fulgeri a margine del rinvio a giudizio del presidente Aurelio De Laurentiis: "Siamo molto delusi per la decisione del GUP. Eravamo fiduciosi che il materiale posto all’attenzione del giudice fosse piuttosto chiaro e che lo stesso avrebbe studiato e approfondito i nostri allegati e le nostre memorie difensive. Abbiamo prodotto persino una serie di consulenze tecniche piuttosto rilevanti che sconfessavano l’assunto della Procura sull’utilizzo di determinati metodi e contatti. Il GUP ha fatto da passacarte". E poi ha aggiunto: "La questione principale era quella di individuare la correttezza dell’operato della società nella postazione contabile circa delle operazioni che sono state contestate dal punto di vista dei criteri nazionali. Speravamo che almeno il giudice avesse avuto la buona volontà di approfondire le tematiche che abbiamo ampiamente documentato".

Fulgeri: "La valutazione della giustizia sportiva è stata diversa a Napoli"

"La valutazione della giustizia sportiva è stata diversa a Napoli rispetto ad altre analoghe vicende - ha sottolineato l'avvocato Fulgeri -. L’Inter acquistò un paio di giocatori della Roma, ma i pubblici ministeri di Milano chiesero l’archiviazione poiché non sussistevano irregolarità e violazioni di carattere penale da parte della società nerazzurra. Il Napoli non ha avuto la stessa fortuna e la stessa sorte, le decisioni sono state diverse. Il giudice ha assunto la direzione del processo da circa un mese e mezzo, il materiale informativo da esaminare era abbastanza ampio. L’operazione legata a Manolas è stata contestato solo per i principi contabili applicati, lo stesso per quella di Victor Osimhen dove abbiamo richiesto il parere di illustri professori universitari e rilevanti associazioni professionali".