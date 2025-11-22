Conte: "La squadra sarà sempre con me, il nostro rapporto è vero"

La 'replica' del tecnico al post social del presidente De Laurentiis

Così invece Conte ai microfoni di 'Dazn': "Stasera c'era enegia positiva, si avvertiva elettricità in tutto lo stadio come non accadeva da un po' e sono stati bravi i ragazzi a trasmetterla. Oggi l'ambiente era caldo e quando è così trascina, ci ha aiutato in una sfida difficile e contro una squadra di livello alto come l'Atalanta. Nel secondo tempo il gol suibito ci ha messo ansia e forse potevamo gestire un po' meglio alcuni palloni, ma va bene anche così perché un po' di sofferenza fa bene". Questa poi la risposta del tecnico dei campioni d'Italia, sempre ai microfoni di 'Dazn', quando gli leggono in diretta il post social del presidente Aurelio De Laurentiis ("Bravo Antonio Conte che si è ripreso in mano la squadra. Bravi i calciatori che hanno eseguito le sue istruzioni"): "La squadra non avevo bisogno di riprendermela perché stava con me, sta con me e starà sempre con me, così come io starò sempre con loro perché abbiamo un rapporto forte. Io sono uno senza maschere e che si espone sempre, cosa che non tutti fanno e a non tutti piace. Potranno succedere tante cose, ma i ragazzi sanno che niente e nessuno potrà mai incrinare il nostro rapporto. Dopo Bologna mi sono preso la responsabilità perché mi sono reso conto che non stavo trasmettendo quello che volevo alla squadra, anche se va poi ricordato che dobbiamo sempre fare di necessità virtù. L'ultimo infortunio di Anguissa ci ha costretto a cambiare modulo a pochi giorni dalla partita, ora dovremo giocare due volte a settimana e restiamo con due soli centrocampisti più un jolly come Elmas, che in nazionale gioca seconda punta, e un giovane come Vergara. Sono queste le cose che ci devono e mi devono far riflettere". Chiusura su Lukaku, il cui rientro dopo un lungo infortunio è ormai vicino: "Romelu ci è mancato tanto, persone come lui o De Bruyne è importante averle nello spogliatoio, perché trasmettono esperienza ed energia".