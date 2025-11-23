Moviola Napoli-Atalanta: bravo Di Bello. E Zappacosta non è da rosso

Arbitro Di Bello: voto 7

Partita molto positiva per Di Bello, all’altezza di una gara di alto livello come quella di ieri al Maradona: coerente dal punto di vista disciplinare, corrette le valutazioni tecniche, pronto a prevenire qualsiasi potenziale accenno di tensione. L’ha chiusa con 21 falli fischiati e tre cartellini gialli, tutti corretti, nessuno forzato. Non ci sono stati episodi nelle due aree, questo ha indubbiamente facilitato il compito dell’arbitro di Brindisi, che però è stato bravo a non complicarsi la vita (di questi tempi, è oro).