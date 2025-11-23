Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
domenica 23 novembre 2025
Corriere dello Sport.it
Moviola Napoli-Atalanta: bravo Di Bello. E Zappacosta non è da rosso

Il direttore di gara arbitra con grande personalità e senza alcuna indecisione: ottima la gestione dei cartellini
Edmondo Pinna
2 min
Napoli

Napoli

Arbitro Di Bello: voto 7

Partita molto positiva per Di Bello, all’altezza di una gara di alto livello come quella di ieri al Maradona: coerente dal punto di vista disciplinare, corrette le valutazioni tecniche, pronto a prevenire qualsiasi potenziale accenno di tensione. L’ha chiusa con 21 falli fischiati e tre cartellini gialli, tutti corretti, nessuno forzato. Non ci sono stati episodi nelle due aree, questo ha indubbiamente facilitato il compito dell’arbitro di Brindisi, che però è stato bravo a non complicarsi la vita (di questi tempi, è oro).

Regolare il raddoppio del Napoli

Appena un dubbio sulla rete del 2-0 del Napoli: al momento del passaggio di McTominay, infatti, Neres è tenuto in gioco da Ahanor che era rimasto basso. Non difficile la valutazione da parte dell’assistente numero uno, Dei Giudici.

Niente rosso su Zappacosta

Molto ruvida l’entrata di Zappacosta ai danni di Rrahmani, siamo in area di rigore del Napoli, Di Bello sceglie di ammonire: nonostante l’irruenza, non c’è mai stata vigoria spropositata, il piede destro (colpito il destro dell’azzurro) è sempre rimasto basso, ci sta non considerarlo da espulsione. 

Impeccabile la gestione dei cartellini

Come detto, tre i cartellini gialli, congrui gli altri due: il primo è per De Roon, che entra da dietro, in ritardo, su McTominay. L’altro lo trova Juan Jesus, intervento ruvido ai danni di Bellanova. 

VAR Di Paolo: voto 6 

Sarebbe da senza voto.... 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

