Lang: "Il calcio è pazzo. Due settimane fa ero davvero triste…"

NAPOLI - C’è sempre una prima volta. Quella dell’olandese Noa Lang è stata vibrante, come l’urlo dei quarantacinque mila che hanno festeggiato il successo del Napoli contro l’ Atalanta . L’attaccante esulta per il primo gol in maglia azzurra e svela un retroscena. “Contento del mio primo gol in azzurro al Maradona - afferma l’olandese a Radio CRC - un paio di settimane fa, ero davvero triste per il gol annullato contro il Torino. Ma tutto succede per una ragione, ed è stato ancora meglio segnare il mio primo gol in azzurro al Maradona . Sapevo che Di Lorenzo avrebbe messo un cross in mezzo, sapevo di dover essere lì sul secondo palo per provare a toccare il pallone: è la prima volta che segno di testa”.

Lang, testa alla Champions League

“Ci godiamo la vittoria contro l’Atalanta - ammette Lang - ma dobbiamo indirizzare la nostra testa sull’impegno di martedì in Champions League contro il Qarabag. Siamo una squadra con molte qualità, ma nelle ultime partite non sono venute fuori. Se martedì non riusciremo a cogliere un risultato positivo, tutti dimenticheranno la partita contro l’Atalanta. Il calcio è pazzo: vinci una partita e sei il migliore, perdi dopo tre giorni e sei di nuovo nella bufera. Questa squadra ha tante qualità: a fine stagione dobbiamo guardarci dietro e sapere di aver fatto un grande percorso”.