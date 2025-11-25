Corriere dello Sport.it
martedì 25 novembre 2025
Zola e il retroscena sulle sue incredibili punizioni: "Allenandomi con Maradona per un anno e mezzo..."

Zola e il retroscena sulle sue incredibili punizioni: "Allenandomi con Maradona per un anno e mezzo..."

L'ex Napoli ha ricordato il periodo nello spogliatoio con Diego: "È stato una grandissima fonte di ispirazione"
A cinque anni dalla scomparsa di Diego Armando Maradona, Gianfranco Zola l'ha voluto ricordare in diretta tv. Da Stamford Bridge, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport con i giornalisti che gli hanno ricordato quella punizione magnifica in un Chelsea-Barcellona del 2000 (con Gianluca Vialli sulla panchina dei Blues): "Ho un ricordo bellissimo di quella partita. Giocammo veramente alla grande vincendo 3-1. Il mio su punizione fu il primo, ma, aldilà del gol, era stata una prestazione fantastica". Punizioni che Zola aveva potuto allenare con forse il migliore di sempre a batterle: "Quello del calcio di punizione è sempre stato un fondamentale che ho sempre curato e aver avuto la fortuna di allenarmi con Maradona per un anno e mezzo ha accresciuto le mie capacità. Un piacere enorme conscere Diego, è stato una grandissima fonte di ispirazione"

Le parole di Zola

Venendo al presente, Zola ha elogiato il percorso che sta facendo il Chelsea: "Ha ampi margini di miglioramento, con giocatori molto giovani che stanno uscendo in questo momento, come Estevao. Incideranno ancora di più sulla squadra, che ha un ottimo futuro. Maresca l'ho studiato prima che venisse al Chelsea. Ha dato una grande organizzazione al Leicester, e ha fatto la stessa cosa al Chelsea. Gli ha dato un gioco e un'identità precisa. Sta risultando molto efficace e forte". A Stamford Bridge si presenta un altro fenomeno: "Yamal ha ancora una dimensione superiore a Estevao: ha una grandissima potenza, riceva la palla da fermo e in poche metri prende na velocità enorme. Mi piace tantissimo Estevao perché ha coraggio, muove la palla in spazi brevissimi. Deve crescere dal punto di vista fisico e migliorerà ulteriormente".

