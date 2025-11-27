Napoli e Conte, il funerale che non c’è stato

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
E così, nel giro di tre giorni, dall’inferno al paradiso senza passare per il purgatorio, prima spazzolando l’Atalanta, poi atterrando il Qarabag, col Napoli e Conte messi alla gogna per quei sette giorni di crisi urlata in tutta Italia, ma anche in città, squadra e tecnico si sono rialzati, ed eccoci qua, uomini di poca fede e critici di fede discutibile, sappiamo ancora vincere e persino giocar bene. Ammattiscono le poco allegre comari di Wind
Abbonati per continuare a leggere
- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
oppure
o entra con DISQUS