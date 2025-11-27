Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 27 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Napoli, lungo stop per Gilmour: si valuta l'operazione. I tempi di recupero

Il club azzurro riflette su come procedere per curare l'infortunio del centrocampista: tutte le ipotesi e quando può rientrare
1 min
TagsGilmournapolipubalgia
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

NAPOLI - Brutta tegola in casa Napoli legata alle condizioni di Billy Gilmour, affetto da una seria pubalgia. I tempi di recupero del centrocampista scozzese potrebbero diventare molto lunghi, e per questo il club e il giocatore stanno riflettendo in queste ore sulla miglior terapia possibile per rientrare in campo.

Gilmour valuta l'intervento: ecco i tempi di recupero

Gilmour è volato a Londra per un consulto relativo alla pubalgia che lo sta tenendo lontano dal campo da inizio novembre, con un approfondimento legato alla terapia da adottare e ai possibili tempi di recupero. Dalle indiscrezioni filtra che l'ipotesi più accreditata sia quella dell'operazione. Il possibile intervento, però, potrebbe constringere il Napoli a tornare sul mercato a gennaio, visti i tempi di recupero di circa 45 giorni. Si tratterà dunque di uno stop molto lungo, in un reparto già pieno di problemi per Conte con le gravi assenze di Anguissa e De Bruyne.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

Da non perdere

Garanzia ConteConte: "Sembrava una gara stregata"

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS