NAPOLI - Brutta tegola in casa Napoli legata alle condizioni di Billy Gilmour , affetto da una seria pubalgia . I tempi di recupero del centrocampista scozzese potrebbero diventare molto lunghi , e per questo il club e il giocatore stanno riflettendo in queste ore sulla miglior terapia possibile per rientrare in campo.

Gilmour valuta l'intervento: ecco i tempi di recupero

Gilmour è volato a Londra per un consulto relativo alla pubalgia che lo sta tenendo lontano dal campo da inizio novembre, con un approfondimento legato alla terapia da adottare e ai possibili tempi di recupero. Dalle indiscrezioni filtra che l'ipotesi più accreditata sia quella dell'operazione. Il possibile intervento, però, potrebbe constringere il Napoli a tornare sul mercato a gennaio, visti i tempi di recupero di circa 45 giorni. Si tratterà dunque di uno stop molto lungo, in un reparto già pieno di problemi per Conte con le gravi assenze di Anguissa e De Bruyne.