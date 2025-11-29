Gilmour si opera: ecco la data dell'intervento
Tutto confermato: Billy Gilmour dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico. Il centrocampista del Napoli era uscito al 38' del primo tempo durante la sfida al Maradona contro il Como per un problema dovuto alla pubalgia. Lo scozzese ha saltato le partite contro Bologna, Atalanta e Qarabag per poi arrivare alla decisione definitiva, dopo una riflessione con il club e un viaggio a Londra per un consulto medico. Le serie condizioni non hanno lasciato scelta se non quella dell'intervento chirurgico.
Gilmour si opera: la nota medica del Napoli
Il Napoli lo ha annunciato con una nota medica: "Billy Gilmour si opererà lunedì a Londra e sarà assistito dal dott. Gennaro De Luca dello staff medico azzurro". Un brutto problema per gli azzurri che si vedono costretti a ripensare al centrocampo, viste le grandi assenze di Anguissa e De Bruyne, che si aggiungono a quella di Gilmour. Per lo scozzese ci si aspetta uno stop di circa 45 giorni.