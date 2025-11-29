Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 29 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Gilmour si opera: ecco la data dell'intervento

Il Napoli ha annunciato quando il centrocampista scozzese si sottoporrà all'operazione: la nota medica
1 min
TagsnapoliGilmour
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

Tutto confermato: Billy Gilmour dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico. Il centrocampista del Napoli era uscito al 38' del primo tempo durante la sfida al Maradona contro il Como per un problema dovuto alla pubalgia. Lo scozzese ha saltato le partite contro Bologna, Atalanta e Qarabag per poi arrivare alla decisione definitiva, dopo una riflessione con il club e un viaggio a Londra per un consulto medico. Le serie condizioni non hanno lasciato scelta se non quella dell'intervento chirurgico.

Gilmour si opera: la nota medica del Napoli

Il Napoli lo ha annunciato con una nota medica: "Billy Gilmour si opererà lunedì a Londra e sarà assistito dal dott. Gennaro De Luca dello staff medico azzurro". Un brutto problema per gli azzurri che si vedono costretti a ripensare al centrocampo, viste le grandi assenze di Anguissa e De Bruyne, che si aggiungono a quella di Gilmour. Per lo scozzese ci si aspetta uno stop di circa 45 giorni.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

Da non perdere

Gilmour, si valuta l'operazioneRrahmani non si muove

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS