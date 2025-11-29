Gilmour si opera: ecco la data dell'intervento

Tutto confermato: Billy Gilmour dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico. Il centrocampista del Napoli era uscito al 38' del primo tempo durante la sfida al Maradona contro il Como per un problema dovuto alla pubalgia. Lo scozzese ha saltato le partite contro Bologna, Atalanta e Qarabag per poi arrivare alla decisione definitiva, dopo una riflessione con il club e un viaggio a Londra per un consulto medico. Le serie condizioni non hanno lasciato scelta se non quella dell'intervento chirurgico.