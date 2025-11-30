Manna: "Insigne? Nessuno zampino sullo stop della trattativa con la Lazio"

Giovanni Manna è intervenuto ai microfoni di Dazn prima della partita tra Roma e Napoli presentando la gara e non solo: "Roma? L'anno scorso ha fatto un girone di ritorno incredibile, una cavalcata notevole. La squadra è stata migliorata, ha un allenatore di grande spessore, spiace che non sia in panchina stasera. Speriamo di vedere una grande partita".

Napoli, le parole di Manna su mercato e Insigne

Poi, sulla situazione infortuni: "Oggettivamente adesso siamo corti in mezzo al campo, ma non mi va di parlare di mercato. Non voglio sminuire il lavoro dei ragazzi e del mister. Il lavoro fatto finora è ottimo, ovvio che c'è attenzione, se ci sarà un'opportunità la coglieremo". Infine su Insigne: "Nessuno zampino sullo stop della trattativa con la Lazio. Ho detto che ne abbiamo parlato a giugno/luglio. Ora in quella posizione siamo coperti, in questo momento c'è nulla. Un grande giocatore e tifoso del Napoli e gli facciamo un grande in bocca al lupo, ma non siamo orientati su questa direzione".