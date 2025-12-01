De Laurentiis: "Napoli più forte dell'anno scorso. I nuovi sono straordinari"

"Sono convinto che il Napoli sia forte e più forte dell'anno scorso" . Così ha affermato il presidente degli azzurri Aurelio De Laurentiis al Gran Gala del Calcio Aic. Il Napoli è tornato al primo posto in classifica con il Milan, dopo la vittoria all'Olimpico contro la Roma e ha riacceso le sparenze dei tifosi. "Bisogna riuscire ad avere la possibilità di sperimentare quelli nuovi. Per capire e per far affezionare questi giocatori alla maglia. Si dice sempre che sia la nostra pelle, ma un calciatore non la sente come tale se fa pochi minuti. Questi infortuni hanno permesso a questi calciatori nuovi di dimostrare le loro qualità. E sono giocatori straordinari, quindi sono convinto che continueremo a fare un grandissimo campionato".

Napoli, le parole di De Laurentiis

Ma De Laurentiis riporta tutti coi piedi per terra: "Però, bisogna anche considerare che siamo in 20 e bisogna avere rispetto degli altri competitors, che sono tutti all'altezza. Quindi è un bellissimo campionato. Non ci sono tanti punti per il top in testa, perché siamo tutti quanti là, perché i punti si sono divisi e hanno fatto sì che la classifica avesse un punteggio anche più basso". Due scudetti in tre anni per il Napoli: "Credo che l'emozione in quanto tale non possa avere dei riferimenti precisi. L'emozione è quella che si vive in un momento. Si fa di solito una gran confusione con cos'è l'amore. Molti confondono l'amore come un momento, ma in realtà è un motore straordinario e pochi lo riescono a saper valutare e ad avere. Ci vuole grande considerazione e senso di rispetto di sacrificio nel lavoro, sempre che tu il lavoro lo faccia con l'amore di cui parlavamo".