Conte: "Cercheremo di difendere lo scudetto con tutte le nostre forze. Settimana di pausa? In Inghilterra è un'abitudine"

Dal palco del Gran Gala del Calcio Aic è intervenuto Antonio Conte . Reduce dalla vittoria sulla Roma che ha riportato il Napoli in testa alla classifica, l'allenatore degli azzurri ha affermato: "Quest'anno sarà un campionato molto combattuto. Ci sono tante squadre forti e impegni per tutti quanti. È difficile dopo 13 giornate stilare una classifica, siamo lì tutti quanti. Il nostro obiettivo è difendere lo scudetto nel miglior modo , sapendo che ci sono squadre attrezzate e forti che vogliono fare la storia. Cercheremo di difendere il titolo con tutte le nostre forze, poi che vinca il migliore".

Le parole di Conte

L'allenatore è poi tornato a parlare dello scudetto vinto lo scorso anno: "Abbiamo fatto qualcosa di bello e inaspettato anche per noi stessi. Abbiamo iniziato a crederci strada facendo cercando di trovare convinzioni e fiducia. I ragazzi sono stati straordinari per abnegazione, spirito e volontà. Hanno fatto davvero qualcosa di speciale". Infine un commento sulla pausa presa dopo la sconfitta contro il Bologna: "In Inghilterra è un'abitudine, il club ti impone di stare a casa pee 7 giorni lasciando la squadra allo staff perché c'è tanta tensione e un dispendio di energie importante. Un'abitudine che sarebbe bello importare in Italia, dai spazio allo staff, stai con la famiglia e ti ricarichi".