Al Maradona partono i nuovi progetti per i tifosi con disabilità: tutte le novità da Napoli-Juve

Al Maradona nuovi strumenti per i tifosi con disabilità: tutte le novità

Il primo è un servizio di audio-descrizione dedicato ai tifosi ciechi e ipovedenti, realizzato grazie alla collaborazione con l’Unione Italiana Ciechi di Napoli e fruibile tramite la piattaforma Connect Me Too: basteranno smartphone e cuffie per ascoltare una telecronaca pensata appositamente per loro. Il secondo riguarda invece le persone autistiche o con forte sensibilità ai rumori: sarà infatti possibile richiedere cuffie antirumore certificate, utili a vivere la partita in un ambiente più tollerabile e protetto.