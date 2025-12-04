Al Maradona partono i nuovi progetti per i tifosi con disabilità: tutte le novità da Napoli-Juve
Il Napoli introdurrà importanti novità per rendere il Diego Armando Maradona sempre più accogliente per i tifosi con disabilità. In sinergia con l’Ufficio del Garante delle persone con disabilità del Comune di Napoli, il club azzurro lancerà da Napoli-Juventus del 7 dicembre due nuovi strumenti pensati per migliorare l’esperienza allo stadio.
Al Maradona nuovi strumenti per i tifosi con disabilità: tutte le novità
Il primo è un servizio di audio-descrizione dedicato ai tifosi ciechi e ipovedenti, realizzato grazie alla collaborazione con l’Unione Italiana Ciechi di Napoli e fruibile tramite la piattaforma Connect Me Too: basteranno smartphone e cuffie per ascoltare una telecronaca pensata appositamente per loro. Il secondo riguarda invece le persone autistiche o con forte sensibilità ai rumori: sarà infatti possibile richiedere cuffie antirumore certificate, utili a vivere la partita in un ambiente più tollerabile e protetto.