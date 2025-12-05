Lang: "Sono molto felice ora a Napoli. Dobbiamo essere competitivi in ogni competizione"

Lang: "Conte crede in tutti"

Lang è stato uno dei giocatori che ha trovato il gol nella lunghissima lotteria dei rigori in Coppa Italia: "L'ultima volta che mi sono procurato un rigore era in Nazionale contro la Spagna e l'ho sbagliato. Però mi sentivo sicuro di tirare mercoledì, sono un giocatore che ha fiducia in sé stesso. Sono contento di essermi preso questa responsabilità". A causa anche dell'infortunio di Lobotka, Conte è stato costretto a schierare una formazione inedita contro il Cagliari: "Siamo un gruppo speciale. Attualmente abbiamo molti infortunati, ma penso si veda comunque che la squadra è in equilibrio. Cambiare tanto è un buon segno per dare a tutti la possibilità di giocare, anche a chi aveva avuto meno minutaggio. Penso che abbiano fatto bene, è importante che anche loro si sentano giocatori importanti per la squadra, perché abbiamo bisogno di ogni singolo giocatore. Guarda anche la mia situazione: quando sono appena arrivato non giocavo molto, ora invece sì: è la dimostrazione che l'allenatore crede in tutti".

"Con Neres e Hojlund stiamo sviluppando una buona chimica"

"Non abbiamo scelta: dobbiamo essere pronti per tutte le competizioni". Questo il commento di Lang. "Penso che il Napoli sia una squadra che deve essere competitiva in ogni competizione. Non c'è altra opzione che essere pronti". Nel prossimo incontro gli azzurri affronteranno la Juventus dell'ex Spalletti: "Senti già nell'aria che qui non è un match come gli altri. Come la stiamo preparando tatticamente? Credo sia meglio tenere in squadra certe dinamiche. Sappiamo cosa fare: abbiamo qualità, ma dobbiamo mostrare personalità e prenderci responsabilità. Tatticamente non posso dire troppo". L'olandese è protagonista di un nuovo tridente con Neres e Hojlund: "Stiamo sviluppando una buona chimica, sta migliorando in ogni partita. Non ci conoscevamo bene in campo prima di questo momento qui a Napoli, quindi è normale che all'inizio dovevamo abituarci gli uni agli altri, ma penso che stiamo crescendo. Ogni allenamento cresciamo e possiamo fare ancora di più, partita dopo partita e settimana dopo settimana".



