Coraggio e rivoluzioni: De Laurentiis, il marziano del calcio

Un marziano è atterrato nel mondo del calcio. E’ Aurelio De Laurentiis . Anche al Gran Gala di Milano ha ripetuto: “Il calcio è vecchio, anzi stravecchio” . Il calcio italiano, ovviamente, tutto premi e niente sostanza. Un mondo chiuso in se stesso, immobile e a corto di idee , sull’orlo di una crisi economica e di credibilità, due volte escluso dai Mondiali, considera De Laurentiis un estraneo. Non lo ascolta. Lo ignora.

Giunto al ventunesimo anno di presidenza del Napoli e avendo imparato molto del calcio e del suo ambiente, De Laurentiis, lontano da ogni intreccio, camarilla e sotterfugio del pallone italico, è visto ancora come un neofita da chi regge le sorti, le malesorti e i compromessi del pallone. Un intruso che però sta avendo successo. Mentre sono tanti i bilanci in rosso e c’è chi deve ricapitalizzare per un miliardo, il modello-Napoli è una fastidiosa eccezione, conti in ordine e squadra sempre competitiva.

Nell’immobilismo generale, De Laurentiis propone, fa riferimenti, apre orizzonti, che è un tentativo di dare una scossa a un mondo atterrito dalle novità. La crisi del calcio in Italia è materia di banali discussioni, scarso approfondimento e difesa del traballante esistente. Tanta retorica e allarmi insignificanti. Pressati da una urgenza problematica, Palazzo e dintorni non vogliono né discutere, né aprirsi.

Fino a qualche tempo fa, le proposte di De Laurentiis erano accompagnate da provocazioni, linguaggio duro e conclusioni inappropriate. Il Palazzo se ne sentiva offeso (ed era pesantemente offeso da Aurelio). Però, sbagliando il tono, De Laurentiis sottolineava l’evidente necessità di un rinnovamento ineludibile del calcio in Italia. Il costante riferimento alla Nba, in particolare ai meccanismi della competizione americana, può essere discutibile, ma bloccandosi sulla “fedeltà” a una lunga tradizione con risultati sempre più deprimenti, la risposta è stata sempre il silenzio e una ottusa chiusura ai tempi che richiedono un dinamismo adeguato a una realtà nuova.

A Milano De Laurentiis ha auspicato gli stati generali del calcio, una disanima ampia sul calcio in Italia, una discussione aperta a tutti i protagonisti e la ricerca di soluzioni concrete, più propriamente una svolta all’andazzo non più sostenibile di un calcio ripiegato su se stesso, un prodotto che vive pericolosamente sul sostentamento dei diritti televisivi, incapace di una sua autonomia economica e poco appetibile per investimenti esterni di rilievo.

De Laurentiis cerca di smuovere un ambiente restio a trovare soluzioni, sempre più urgenti, timidamente al proscenio nel vagheggiare riforme di campionati, valorizzazione del prodotto e un futuro moderno. Il calcio italiano è solo capace di raccattare soldi, spiccioli di fronte al suo pesante deficit, andando in giro per il mondo a giocare partite di campionato (Milan-Como, scandaloso andata e ritorno all’altro capo del mondo, in Australia) e Supercoppe in Arabia.

Si dovrebbero riconoscere a De Laurentiis una sincerità di intenti e una visione moderna senza interessi particolari a vantaggio del suo club. Nessun cambiamento, il calcio italiano si accontenta ormai del ruolo di parente povero del pallone, la crisi economica accompagnandosi a una crisi tecnica mai così profonda. De Laurentiis è una voce isolata in un mondo che ha paura di rinnovarsi toccando interessi particolari e uno stantio assetto organizzativo che ormai non regge, si autoreferenzia e rinuncia a mettersi in discussione. Il calcio italiano è sul Titanic. Rischia di affondare. All’orizzonte, un iceberg che è la somma dei suoi errori, del suo immobilismo, di una mancanza di visione e della difesa di una condizione di pura sopravvivenza. E’ tempo, invece, di coraggio che significa anche rivoluzione al vertice e alla base dei dirigenti più responsabili. Unica perplessità: ci sono le alternative credibili? E qui, come in politica, la crisi è più acuta.