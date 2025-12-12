Napoli, 16000 chilometri e 22 ore di volo

Ventidue ore di volo percorrendo quasi sedicimila chilometri, andando e tornando da Lisbona, puntando Udine, rientrando per raggiungere Ryad, concludendo a Cremona la più pazza serie di trasferte, ecco, con i giocatori contati, l’ammazza-Napoli di dicembre. Una partita dietro l’altra sconvolgendo i normali ritmi di vita e di lavoro, accumulando fatica e mancando di recuperare senza poter dormire come d’abitudine. Il tempo di scavallare le feste d