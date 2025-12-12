Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 12 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Spinazzola e la battuta su Mourinho: "L'ho trovato…"

Il difensore analizza il momento del Napoli e parla del suo incontro a Lisbona con il suo ex allenatore portoghese
1 min
Tagscalcionapolispinazzola
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

NAPOLI - La sconfitta contro il Benfica è alle spalle, il Napoli ora è pronto a ripartire per difendere il primato in classifica in condominio con il Milan. Leonardo Spinazzola, difensore dei partenopei è intervenuto ai microfoni di Radio CRC, emittente partner del Napoli. "A Lisbona dal primo minuto si è visto che loro avevano un'altra energia - ammette l’ex difensore della Roma - arrivavano prima sulle seconde palle, vincevano più contrasti e lo abbiamo visto anche analizzando il video della partita: è mancata un po' di brillantezza”.

Spinazzola: “Mourinho? E’ ringiovanito”

“Crediamo nel passaggio del turno in Champions League - ammette Spinazzola - ci sono ancora 6 punti in palio. Ora però, non è il momento di pensarci, dobbiamo guardare ai prossimi impegni. Con l'Udinese ci attende una partita intensa: gli impegni ravvicinati si gestiscono con il recupero, cerchiamo di fare tutto il possibile per recuperare: dall'alimentazione al sonno, dall'allenamento ai massaggi. Mourinho? L'ho ritrovato bene, è anche ringiovanito.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

Da non perdere

Napoli, Lucca ora è un rebusNapoli, l'emergenza si paga

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS