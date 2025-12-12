Spinazzola e la battuta su Mourinho: "L'ho trovato…"
NAPOLI - La sconfitta contro il Benfica è alle spalle, il Napoli ora è pronto a ripartire per difendere il primato in classifica in condominio con il Milan. Leonardo Spinazzola, difensore dei partenopei è intervenuto ai microfoni di Radio CRC, emittente partner del Napoli. "A Lisbona dal primo minuto si è visto che loro avevano un'altra energia - ammette l’ex difensore della Roma - arrivavano prima sulle seconde palle, vincevano più contrasti e lo abbiamo visto anche analizzando il video della partita: è mancata un po' di brillantezza”.
Spinazzola: “Mourinho? E’ ringiovanito”
“Crediamo nel passaggio del turno in Champions League - ammette Spinazzola - ci sono ancora 6 punti in palio. Ora però, non è il momento di pensarci, dobbiamo guardare ai prossimi impegni. Con l'Udinese ci attende una partita intensa: gli impegni ravvicinati si gestiscono con il recupero, cerchiamo di fare tutto il possibile per recuperare: dall'alimentazione al sonno, dall'allenamento ai massaggi. Mourinho? L'ho ritrovato bene, è anche ringiovanito”.