Spinazzola e la battuta su Mourinho: "L'ho trovato…"

NAPOLI - La sconfitta contro il Benfica è alle spalle, il Napoli ora è pronto a ripartire per difendere il primato in classifica in condominio con il Milan. Leonardo Spinazzola, difensore dei partenopei è intervenuto ai microfoni di Radio CRC, emittente partner del Napoli. "A Lisbona dal primo minuto si è visto che loro avevano un'altra energia - ammette l’ex difensore della Roma - arrivavano prima sulle seconde palle, vincevano più contrasti e lo abbiamo visto anche analizzando il video della partita: è mancata un po' di brillantezza”.