McTominay è l’highlander del Napoli: non si riposa mai

Scott McTominay come un highlander nel mezzo dell’emergenza. L’unica mezzala vera rimasta ad Antonio Conte, l’unico che non può tirare il fiato in un reparto falcidiato dagli infortuni. A Lisbona è rimasto dentro fino alla fine, 97 minuti senza un cambio, nonostante non fosse al meglio e nonostante nelle ultime settimane non si sia praticamente mai fermato. È il simbolo di una squadra che sta tenendo insieme i pezzi, spesso stringendo i denti più del dovuto. I numeri raccontano più delle sensazioni: 479 minuti nelle ultime sei partite, quasi sempre titolare, eccezion fatta per la Coppa Italia contro il Cagliari, dove è entrato nell’ultima mezz’ora e ha calciato anche uno dei rigori. Sempre dentro, McT, sempre indispensabile. Solo Milinkovic-Savic – che nella vita fa il portiere – ha giocato di più (540). McTominay è diventato il riferimento obbligato nel cuore del campo, perché la coperta non è corta: è cortissima. Lobotka e Gilmour sono fuori, Anguissa pure, De Bruyne idem, Elmas si sta adattando da regista. In mezzo, l’unico vero centrocampista di inserimento, l’unico costruito per fare su e giù senza sosta, resta proprio lo scozzese.