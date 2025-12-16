Zaniolo e la frecciata a Olivera che ha fatto il giro del web: "Sei scarso..."

NAPOLI - Sta circolando rapidamente sui social un video che ha acceso la discussione sul clima teso del match tra Udinese e Napoli, vinto dai friulani domenica scorsa. Le immagini mostrano un battibecco tra Nicolò Zaniolo e il terzino del Napoli Mathias Olivera, protagonista suo malgrado di un momento di provocazione gratuita.

Il video sui social che riprende Zaniolo e Olivera

Nel filmato si intravede l’ex giocatore della Roma, oggi all’Udinese, rivolgersi più volte a Olivera dandogli dello “scarso”. Il labiale è chiaro: Zaniolo ripete la frase più volte, cercando evidentemente di destabilizzare l’avversario. Una provocazione che ha subito alimentato polemiche e commenti sul comportamento in campo dell’attaccante bianconero. A distinguersi, invece, è stato proprio Olivera. Il terzino del Napoli, come si evince dal video diventato virale, non ha reagito alle parole né ha alimentato ulteriori tensioni. Ha proseguito a giocare con calma, evitando qualsiasi tipo di risposta e mantenendo il focus sulla partita.