McTominay è l'highlander del Napoli: contro il Milan per sfatare un piccolo tabù

Scott McTominay, l’uomo dei gol, l’highlander del Napoli, l’Mvp dell’ultimo campionato, non ha mai segnato al Milan. Basta questo dato ad amplificare il peso della partita di domani, della semifinale di Supercoppa a Riyadh, una sfida nella sfida per McT che mette nel mirino la squadra di Allegri e spera di spezzare il digiuno personale e collettivo. Sarà uno degli uomini più attesi in Arabia essendo una delle principali stelle del Napoli, uno dei leader tecnici, giocatore copertina, uno dei riferimenti della squadra di Conte protagonista dello scudetto vinto a maggio. Lo aspettano tutti, lo aspettano i compagni. Si affiderà a lui il Napoli per conquistare la finale lasciandosi alle spalle le ultime due sconfitte lontane dal Maradona tra Lisbona e Udine. Due gare, tra l’altro, senza segnare. Il gol, invece, a McTominay manca dalla partita di Champions League contro il Qarabag del 25 novembre. Non è un lungo digiuno, è nella media del suo score realizzativo azzurro, ma questa è per lui una fase particolare. Scott sta stringendo i denti nel pieno dell’emergenza a centrocampo. Gioca sempre, nei due in mediana, e lo fa anche se non è al top della forma. Non brilla come un tempo e ha diversi alibi che, però, non lo consolano. Vuole tornare a incidere quanto prima e di solito, e lo dice la sua carriera, sceglie sempre le partite giuste, quelle decisive, pesanti, per tornare a mettere la sua firma. Quest’anno è a quota 5 gol stagionali, due in campionato e tre in Champions. Col cambio modulo è tornato nel ruolo che aveva spesso ricoperto allo United, quello di centrocampista box to box, certo lo fa a suo modo e comunque proponendosi sempre in avanti. Non ha smesso d’inseguire l’area avversaria anche se ora gioca a tutto campo. Non perde il vizio del gol. Ne ha sfiorati altri in queste ultime partite. Servirà il miglior Scott, domani, contro Modric, Rabiot e i colleghi rossoneri. Stelle in campo a Riyadh.