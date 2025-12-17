Napoli, problemi per Olivera in Supercoppa. Lukaku in panchina
RIAD (ARABIA SAUDITA) - Cresce l'attesa per Napoli-Milan, prima semifinale della Supercoppa italiana 2025 in programma domani (mercoledì 18 dicembre) all'Al-Awwal Park di Riad. Un appuntamento di prestigio per i campioni d'Italia di Antonio Conte (qui le sue parole in conferenza stampa) che, contro i rossoneri di Massimiliano Allegri, dovranno probabilmente fare a meno di Mathias Olivera. L'esterno uruguaiano non si è allenato nella seduta odierna per un leggero affaticamento al polpaccio: le condizioni dell'ex Getafe saranno valutate nei prossimi giorni. Sulla fascia sinistra Conte potrà contare su Spinazzola e Gutierrez, ritornati a disposizione dopo i rispettivi infortuni.
Napoli, finalmente Lukaku: Big Rom scalpita, con il Milan parte dalla panchina
Oggi, intanto, si è allenato in gruppo Romelu Lukaku. Big Rom va verso la convocazione a distanza di quasi 4 mesi dal brutto infortunio nell'amichevole estiva contro l'Olympiakos. Contro Pulisic e compagni, Big Rom sarà in panchina ma l'attaccante belga scalpita per l'atteso ritorno in campo.