mercoledì 17 dicembre 2025
Napoli, problemi per Olivera in Supercoppa. Lukaku in panchina

Problema per gli azzurri alla vigilia del big match con i rossoneri di Allegri. Big Rom intanto scalpita: si allena in gruppo, ritorno in campo vicino
RIAD (ARABIA SAUDITA) - Cresce l'attesa per Napoli-Milan, prima semifinale della Supercoppa italiana 2025 in programma domani (mercoledì 18 dicembre) all'Al-Awwal Park di Riad. Un appuntamento di prestigio per i campioni d'Italia di Antonio Conte (qui le sue parole in conferenza stampa) che, contro i rossoneri di Massimiliano Allegri, dovranno probabilmente fare a meno di Mathias Olivera. L'esterno uruguaiano non si è allenato nella seduta odierna per un leggero affaticamento al polpaccio: le condizioni dell'ex Getafe saranno valutate nei prossimi giorni. Sulla fascia sinistra Conte potrà contare su Spinazzola e Gutierrez, ritornati a disposizione dopo i rispettivi infortuni.

Napoli, finalmente Lukaku: Big Rom scalpita, con il Milan parte dalla panchina

Oggi, intanto, si è allenato in gruppo Romelu Lukaku. Big Rom va verso la convocazione a distanza di quasi 4 mesi dal brutto infortunio nell'amichevole estiva contro l'Olympiakos. Contro Pulisic e compagni, Big Rom sarà in panchina ma l'attaccante belga scalpita per l'atteso ritorno in campo.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

