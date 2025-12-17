Napoli, problemi per Olivera in Supercoppa. Lukaku in panchina

RIAD (ARABIA SAUDITA) - Cresce l'attesa per Napoli-Milan, prima semifinale della Supercoppa italiana 2025 in programma domani (mercoledì 18 dicembre) all'Al-Awwal Park di Riad. Un appuntamento di prestigio per i campioni d'Italia di Antonio Conte (qui le sue parole in conferenza stampa) che, contro i rossoneri di Massimiliano Allegri, dovranno probabilmente fare a meno di Mathias Olivera. L'esterno uruguaiano non si è allenato nella seduta odierna per un leggero affaticamento al polpaccio: le condizioni dell'ex Getafe saranno valutate nei prossimi giorni. Sulla fascia sinistra Conte potrà contare su Spinazzola e Gutierrez, ritornati a disposizione dopo i rispettivi infortuni.