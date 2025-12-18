Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 18 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Napoli, Manna esalta Conte: "Mai nessun problema. Contenti del suo lavoro"

Il ds degli azzurri: "Quello del tecnico è un grido di allarme. Il dispendio di energie è alto e la rosa, al momento, è limitata"
1 min
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

"Mai avuto problemi con Antonio Conte". A pochi minuti dalla semifinale di Supercoppa tra Milan e Napoli, il direttore sportivo degli azzurri Giovanni Manna, torna sul rapporto con il tecnico, dopo le dichiarazioni rilasciate al termine della gara di Udine. "La sua non è stata un’uscita polemica in passato, ma un grido di allarme. Abbiamo fatto 2 sconfitte dopo un periodo ottimo, è fisiologico. Il dispendio di energie è enorme e la rosa ora è limitata. Noi siamo contenti del mister e qualsiasi sia il risultato di oggi non siamo condizionati".

Manna su Lukaku: "Non è ancora pronto"

Manna ha poi parlato di Romelu Lukaku, ormai prossimo al ritorno in campo dopo l'infortunio: "Sicuramente siamo contenti che sia rientrato. Non è ancora in condizioni di giocare, ma è un ragazzo di personalità, ci dà una mano perché è importante. Vedremo nelle prossime settimane", ha concluso. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

Da non perdere

La voglia di rivincita di ConteConte prima di Napoli-Milan

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS