Napoli, Manna esalta Conte: "Mai nessun problema. Contenti del suo lavoro"

"Mai avuto problemi con Antonio Conte". A pochi minuti dalla semifinale di Supercoppa tra Milan e Napoli, il direttore sportivo degli azzurri Giovanni Manna, torna sul rapporto con il tecnico, dopo le dichiarazioni rilasciate al termine della gara di Udine. "La sua non è stata un’uscita polemica in passato, ma un grido di allarme. Abbiamo fatto 2 sconfitte dopo un periodo ottimo, è fisiologico. Il dispendio di energie è enorme e la rosa ora è limitata. Noi siamo contenti del mister e qualsiasi sia il risultato di oggi non siamo condizionati".