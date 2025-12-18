Corriere dello Sport.it
Conte, che stoccata al format della Supercoppa: "Noi non siamo qui per invito..."

Il tecnico del Napoli lancia una 'frecciata' dopo la vittoria contro il Milan nella prima semifinale di Riad: cos'ha detto
4 min
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

RIAD (ARABIA SAUDITA) - È un Antonio Conte soddisfatto del suo Napoli quello che si presenta di fronte ai microfoni dopo il successo per 2-0 sul Milan nella prima semifinale di Supercoppa italiana, andata in scena allo stadio 'Al-Awwal Park' di Riad (in Arabia Saudita) dove gli azzurri hanno così staccato il pass per l'atto conclusivo della manifestazione in programma lunedì (22 dicembre, ore 20 italiane), quando sfideranno una tra Bologna e Inter.

Napoli-Milan 2-0: cronaca, statistiche e tabellino 

Conte, la stoccata al format della Supercoppa

"C'è poco da dire ai ragazzi - ha esordito Conte ai microfoni di 'Italia 1' -. È anche noioso ribadire sempre le stesse cose, ma quando giochi ogni tre giorni, con tante assenze e poche rotazioni, ci sta di avere qualche battuta a vuoto, senza contare che la situazione non migliorerà da qui al prossimo mese. La squadra però ha voluto onorare lo scudetto che porta sul petto, perché noi non siamo qui su invito ma perché ce lo siamo guadagnato - ha poi sottolineato l'allenatore azzurro con una 'stoccata' al format della Supercoppa -. E ci siamo goduti la serata contro una grande squadra come il Milan fatta da grandi giocatori. Per il calcio che facciamo noi, non speculativo e dispendioso, è importante avere sempre le energie al massimo, ma i ragazzi hanno dimostrato di volersi giocare la finale perché c'è comunque un trofeo in ballo. Ora dobbiamo pensare a recuperare le energie e poi vedremo chi dovremo sfidare. Nelle difficoltà sappiamo che dobbiamo essere forti e coesi, per fare partite come quella di stasera".

Il tecnico elogia il suo Napoli dopo il 2-0 al Milan

Così poi Conte ha risposto quando gli hanno chiesto se già sta studiando il modo di far coesistere Hojlund con il belga Lukaku, pronto a rientrare dopo un lungo infortunio: "Intanto pensiamo a recuperarlo Lukaku - ha detto il tecnico del Napoli -, un giocatore che ha esperienza internazionale e una carriera importante alle spalle. Come Oliveira per noi ha un peso specifico nello spogliatoio e già averlo in gruppo in allenamento o in panchina come stasera per noi è importante. Poi le partite saranno tante e ci sarà bisogno di tutti. Nel frattempo abbiamo giocatori che si stanno adattando, come Elmas che tra un po' lo metterò anche in porta. Vedo lo spirito giusto - ha concluso Conte - e una grande partita l'hanno fatta anche Politano e Juan Jesus, o anche Lobotka che per il nostro gioco è fondamentale".

 

 

 

