Hojlund e Neres, c'è un dato pazzesco che incanta tutta Napoli

RIYADH (dall’inviato) - Hoj Ne. Che suona come il titolo di una vecchia, splendida canzone di Pino Daniele, la sesta dell'album "Musicante" del 1984, e invece è lo spartito di una melodia di calcio. In una gelida Riyadh, sospesa tra giornate di sole e vento tagliente e altre di freddo e pioggia, a scaldare il Napoli ci pensano loro: Hojlund e Neres . Il danese e il brasiliano, uno scandinavo e un paulista: strana coppia , ma vincente. Conte ha combinato un re artico con un asso sudamericano dal 22 novembre, il giorno della rivoluzione d'autunno , e i risultati sono stati molto convincenti: 7 gol in due sugli 11 realizzati dal Napoli in otto partite tra campionato, Champions, Coppa Italia e Supercoppa. Ma non finisce qui. Parliamo dei giocatori della squadra che hanno preso parte a più reti in tutte le competizioni dall'inizio della stagione: 9 Hojlund (7 reti e 2 assist) e 8 Neres (4 gol e 4 assist).

Hojlund-Neres, la coppia magica

Anche giovedì, in semifinale contro il Milan, le firme sono state dei due celebri autori. Rasmus, tra l'altro, è stato l'ingegnere dell'1-0 del collega: l'ha messa in mezzo ma a sporcare l'assist è stato Maignan, poi molto approssimativo nella respinta che ha regalato il pallone a David. Nella ripresa, il bis del centravanti: quadro completo, ancora loro. Sempre loro: le anime della riscossa e il motore dei sogni dopo due sconfitte di fila. Ognun per sé o in tandem, ma sempre al servizio del gruppo: fantasia e velocità, forza e imprevedibilità. Insieme fanno un giocatore super, ma verrebbe da dire che se la cavano benino anche da soli. Benino: un eufemismo. L'impatto è semplicemente devastante: ventisei giorni a martellare gli avversari, dall'Atalanta in campionato al Milan in Supercoppa, superando un paio di giornate negative - Lisbona e Udine - e scrivendo storie d'attacco da ricordare. Con gran finale nel deserto.

Napoli, testa alla coppa

Il Napoli ricomincerà a pensare al campionato e alla Champions il 28 dicembre a Cremona e il 20 gennaio a Copenaghen - facciamo dall'inizio della prossima settimana - ma prima di tutto c'è un discorso da chiudere. C'è un percorso da completare lunedì all'Al-Awwal Park contro il Bologna: la partita decisiva per assegnare la trentottesima edizione della Supercoppa, la sesta del Napoli da quando esiste la manifestazione (1988). È possibile che Conte possa cambiare qualcosa rispetto alla formazione che ha battuto il Diavolo in semifinale, ma un aspetto sembra piuttosto scontato: saranno ancora Neres e Hojlund a guidare l'attacco dal primo minuto. È già successo sette volte su otto da quando è cominciato questo ciclo a perdifiato di una partita ogni tre giorni, con l'unica eccezione degli ottavi di Coppa Italia contro il Cagliari, quando saltarono sulla partita in corsa nel secondo tempo. Ma lunedì sarà come sempre.

Le finali di Neres e Hojlund

Per la cronaca: Neres si prepara a disputare la quarta finale della sua carriera dopo le tre giocate con l'Ajax in Europa League (sconfitta) e in Coppa d'Olanda (due vittorie). Per Hojlund, invece, sarà la terza: le precedenti entrambe con lo United in Fa Cup (vinta) e in Europa League (persa).