domenica 21 dicembre 2025
Beukema ko in allenamento con il Napoli: a rischio la finale di Supercoppa contro il Bologna

Un altro infortunio nella squadra di Conte: le condizioni del difensore olandese
1 min
Arrivano aggiornamenti poco confortanti in casa Napoli per Antonio Conte. Sam Beukema non prenderà parte all’allenamento odierno a causa di un trauma contusivo al piede, rimediato nel corso della seduta del 20 dicembre.

Napoli, infortunio per Beukema: le sue condizioni

Nei prossimi giorni il difensore si sottoporrà agli accertamenti strumentali necessari per valutare l’entità dell’infortunio e definire i tempi di recupero. La sua presenza nella finale di Supercoppa Italiana, in programma domani sera all’Al-Awwal Park contro il Bologna, resta fortemente in dubbio. Una sfida particolare per il centrale olandese, che avrebbe affrontato la sua ex squadra.

L'infermeria continua a riempirsi

L’infortunio di Beukema complica ulteriormente la situazione per il Napoli, già alle prese con numerose assenze importanti. Il difensore va infatti ad aggiungersi all’elenco degli indisponibili, che comprende già De Bruyne, Anguissa, Gilmour, Olivera e Meret.

