De Laurentiis, l'incontro con il CEO dell'Al-Nassr e la foto con la maglia di Ronaldo: social scatenati
RIYADH (ARABIA SAUDITA) - Cresce sempre di più l'attesa per la finale di Supercoppa tra Napoli e Bologna, in programma domani (lunedì 22 dicembre) alle ore 20 italiane, all'Al-Awwal Park di Riyadh. Conte e Italiano hanno presentato la sfida nelle rispettive conferenze stampa, e sono poi tornati a lavorare con la squadra per la preparazione della partita. In attesa della finale, il presidente De Laurentiis è stato impegnato con un incontro particolare.
De Laurentiis sui social con la maglia di CR7
Ad annunciarlo è stato lo stesso De Laurentiis, con un post e una foto sui social: "Piacevole incontro con José Semedo, CEO di Al Nassr, nella loro cittadella sportiva". In allegato uno scatto dei due con il presidente del Napoli con la maglia di Cristiano Ronaldo. Tanto entusiasmo nei commenti, da chi azzarda un'impossibile mossa di mercato a chi invece resta concentrato sulla finale di domani.