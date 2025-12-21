Corriere dello Sport.it
domenica 21 dicembre 2025
De Laurentiis, l'incontro con il CEO dell'Al-Nassr e la foto con la maglia di Ronaldo: social scatenati

Alla vigilia della finale di Supercoppa, il presidente del Napoli ha pubblicato uno scatto che ha esaltato i tifosi: tutti i dettagli
2 min
TagsDe LaurentiisCristiano Ronaldonapoli
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

RIYADH (ARABIA SAUDITA) - Cresce sempre di più l'attesa per la finale di Supercoppa tra Napoli e Bologna, in programma domani (lunedì 22 dicembre) alle ore 20 italiane, all'Al-Awwal Park di Riyadh. Conte Italiano hanno presentato la sfida nelle rispettive conferenze stampa, e sono poi tornati a lavorare con la squadra per la preparazione della partita. In attesa della finale, il presidente De Laurentiis è stato impegnato con un incontro particolare.

De Laurentiis sui social con la maglia di CR7

Ad annunciarlo è stato lo stesso De Laurentiis, con un post e una foto sui social: "Piacevole incontro con José Semedo, CEO di Al Nassr, nella loro cittadella sportiva". In allegato uno scatto dei due con il presidente del Napoli con la maglia di Cristiano Ronaldo. Tanto entusiasmo nei commenti, da chi azzarda un'impossibile mossa di mercato a chi invece resta concentrato sulla finale di domani.

 

 

Tutte le news di Napoli

