De Laurentiis, l'incontro con il CEO dell'Al-Nassr e la foto con la maglia di Ronaldo: social scatenati

RIYADH (ARABIA SAUDITA) - Cresce sempre di più l'attesa per la finale di Supercoppa tra Napoli e Bologna, in programma domani (lunedì 22 dicembre) alle ore 20 italiane, all'Al-Awwal Park di Riyadh. Conte e Italiano hanno presentato la sfida nelle rispettive conferenze stampa, e sono poi tornati a lavorare con la squadra per la preparazione della partita. In attesa della finale, il presidente De Laurentiis è stato impegnato con un incontro particolare.