domenica 21 dicembre 2025
Neres, intervista esclusiva al Corriere dello Sport

Neres, intervista esclusiva al Corriere dello Sport

L’asso brasiliano del Napoli a tutto campo alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana
Napoli

Napoli

David Neres si racconta da Riyadh in esclusiva al Corriere dello Sport. Alla vigilia della sfida di Supercoppa Italiana con il Bologna che assegnerà il primo trofeo della stagione, l’asso brasiliano spiega cosa è cambiato nel Napoli nell’ultimo mese, parla della voglia di vincere del gruppo, del rapporto con Conte, Lukaku e Lang, dell’idolo Careca (di San Paolo come lui), della sua infanzia in Brasile, del sogno Seleçao. Racconta il suo rapporto con Napoli e con i tifosi, con il cibo italiano che adora e finalmente svela il significato della sua esultanza. Un’intervista da non perdere domani sul Corriere dello Sport-Stadio in edicola e sul sito.

